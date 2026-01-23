El déficit fiscal del país en el 2025 se habría situado en 2,2% del PBI, de acuerdo con información preliminar del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En su resumen informativo semanal, publicado este 22 de enero, la entidad monetaria indica que dicha cifra también se alcanzó en el último mes de noviembre. Con ello, el país habría cumplido la regla fiscal situada para el 2025, año en el que se estableció como límite un déficit fiscal de 2,2% del PBI.

Cabe recordar que el país incumplió la regla fiscal en el 2023 y 2024. Tal como recordó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado, en el 2024 el déficit fiscal fue de 3,4%; muy por encima de la regla de 2,8% para ese año.

Según el BCR, el resultado del déficit fiscal en diciembre se explica por un aumento de los ingresos corrientes, en particular los ingresos tributarios, y por la reducción en el gasto no financiero. Es así que el déficit en el 2025 fue de S/26.806 millones, menor a los S/38.266 millones del 2024.

A lo largo del año pasado, de acuerdo al BCR, los ingresos corrientes se incrementaron en 11%. Mientras tanto, los gastos del Estado crecieron 5,1%.

Con la información del banco central, el MEF destacó que este desempeño posiciona al Perú como uno de los países con menor déficit fiscal de la región en el 2025, con un nivel inferior al observado en Colombia (7,1 % del PBI), México (4,3%), así como al promedio de América Latina (5%) y de las economías emergentes (6,1%). Además, el Perú habría registrado una de las reducciones más significativas del déficit fiscal respecto a 2024, con un ajuste aproximado de 1,2 puntos porcentuales.

La titular del MEF consideró que “este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica”. Asimismo, recordó que en los últimos tres meses del año anterior el MEF aprobó, mediante decreto de urgencia, medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

“Se reforzó la austeridad fiscal, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales (publicidad, consultorías), sin afectar sectores clave como salud y educación, buscando ahorrar millones y cumplir la regla fiscal de déficit para garantizar la estabilidad económica”, dijo la ministra.

Cabe recordar que en julio del 2025, el exministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, decidió no cambiar las reglas fiscales del Perú para dicho período anual, pues auguró que habría un resultado fiscal favorable a raíz de una consistente expansión de la recaudación tributaria.