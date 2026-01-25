La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) autorizó, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 020-2026, la contratación de una consultora internacional de primer nivel para apoyar el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú, en el marco del mandato otorgado por el Estado peruano.

Esta decisión, según informó la agencia en una nota de prensa, tiene como objetivo ordenar la estructura financiera y operativa de la empresa, fortalecer su sostenibilidad y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país.

La selección de la consultora marca el cierre de la primera fase del proceso anunciado por Proinversión y responde a un cronograma técnico exigente, diseñado para asegurar decisiones oportunas, informadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

“Proinversión ha asumido plenamente la responsabilidad de identificar y seleccionar a las mejores consultoras del mundo para un proceso de esta magnitud y sensibilidad. Desde el primer día, realizamos un trabajo exhaustivo y altamente técnico, evaluando alternativas, contrastando experiencias internacionales y analizando distintos enfoques de reorganización patrimonial. La firma seleccionada reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas”, señaló el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

La consultora seleccionada, Deloitte, cuenta con una reconocida trayectoria internacional en procesos de reorganización patrimonial, reestructuración financiera y acompañamiento estratégico a empresas estatales del sector hidrocarburos y de otras industrias clave. Su rol será estrictamente técnico y de asesoría especializada, actuando bajo los lineamientos, decisiones y conducción del Estado peruano.

El trabajo se iniciará con la elaboración de un plan de trabajo estructurado y detallado, que permitirá ordenar las acciones necesarias para implementar el mandato establecido en el Decreto de Urgencia N° 010-2025, facilitando una toma de decisiones gradual, responsable y basada en evidencia, orientada a la recuperación y sostenibilidad de Petroperú.

Proinversión reafirmó que el proceso se desarrollará con total transparencia y comunicación permanente. “Los avances y las decisiones relevantes serán informados oportunamente a la ciudadanía y a los actores involucrados, en coordinación estrecha con Petroperú y los sectores competentes”, precisó el titular de la entidad.

Las medidas que se adopten respetarán plenamente la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores de Petro-Perú, priorizando la continuidad de las operaciones esenciales y la preservación del empleo asociado a actividades estratégicas para el país.

La reorganización patrimonial, añade Proinversión, no implica privatización ni liquidación de Petro-Perú, sino un proceso de ordenamiento financiero y operativo responsable, orientado a asegurar su viabilidad, su rol como empresa estatal estratégica y la seguridad energética del Perú.