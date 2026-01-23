La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la rehabilitación del terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco.

El objetivo es fortalecer la seguridad, continuidad operativa y calidad del servicio para los cerca de 5 millones de pasajeros que se movilizan anualmente por este terminal aéreo.

La medida responde a una evaluación técnica y operativa que evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura del segundo aeropuerto más importante del país en volumen de pasajeros, mientras se concreta la entrada en operación del nuevo aeropuerto de Chinchero.

El monto de inversión será definido una vez culminados los estudios de ingeniería y la estructuración del financiamiento correspondiente.

El anuncio se dio durante una reunión de trabajo liderada por el Presidente del Directorio de Corpac, Freddy Solano González, con la participación de autoridades regionales, municipales y representantes de los gremios empresariales y turísticos del Cusco.

Las obras que se realizarán en el terminal de pasajeros comprenden el reforzamiento de las bases e impermeabilización del techo, la rehabilitación de la torre de control y el cambio de pisos en las salas de espera.

Asimismo, se ejecutará la modernización integral de los servicios higiénicos, la renovación de los sistemas de agua, desagüe y contraincendios, la ampliación del área de check-in, la mejora de las fajas transportadoras y la implementación de sistemas de climatización en las salas de embarque y espera del segundo nivel.

En cuanto a la pista de aterrizaje, las labores previstas incluyen el sellado de grietas, reparación de baches, sellado asfáltico y el pintado de señalización horizontal y vertical, acciones fundamentales para mantener los más altos estándares de seguridad aeronáutica.

En la reunión participaron, además, el presidente del Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), Fredy Jordán Medina, y la Directora General de Aeronáutica Civil (DGAC), Paola Marín Ugarte. También estuvieron presentes el Gobernador Regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, así como funcionarios de la Municipalidad del Cusco, de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo.