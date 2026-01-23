Las exportaciones peruanas habrían cerrado el año 2025 con un crecimiento de 20%, respecto al año 2024, alcanzando un valor récord de US$89.504 millones, de acuerdo con las proyecciones elaboradas por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El informe señaló que este resultado responde al sólido desempeño de los principales sectores exportadores del país y a la recuperación de la demanda en mercados estratégicos como China, Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina.

“Ello se da, en un escenario internacional caracterizado por elevados precios de commodities, tensiones geopolíticas y ajustes en las políticas comerciales”, afirmó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL.

Según el análisis del Idexcam, el sector minero sería el principal motor del crecimiento de las exportaciones en 2025, con una expansión proyectada de 25% respecto al año anterior. Este resultado estaría impulsado por el incremento de los envíos de oro (+43%), cobre (+21%) y zinc (+15%), metales cuya demanda se ha visto fortalecida por la transición energética, la electromovilidad y el mayor uso de tecnologías intensivas en insumos minerales.

Por otro lado, el sector agro tradicional registraría un crecimiento de 74%, explicado principalmente por el aumento de las exportaciones de café, que habrían cerrado el año con una expansión estimada de 83%, favorecidas por precios internacionales elevados y menores niveles de producción en países competidores.

En paralelo, el agro no tradicional crecería 13%, impulsado por el buen desempeño del cacao y sus derivados (+43%), así como por mayores envíos de frutas como paltas, uvas y arándanos, consolidando la diversificación de la canasta exportadora peruana.

Pesca, químicos y textiles fortalecen la recuperación

La pesca no tradicional mostraría uno de los mayores crecimientos relativos del año, con una expansión de 65 %, sustentada en el incremento de los envíos de moluscos y crustáceos, principalmente hacia mercados asiáticos y europeos.

Por su parte, el sector químico habría cerrado el año con un crecimiento cercano a 9 %, impulsado por una mayor demanda de productos químicos inorgánicos, así como de extractos, pigmentos y colorantes naturales, utilizados en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

El sector textil y confecciones registraría un crecimiento de 5 %, explicado por mayores exportaciones de prendas de vestir, especialmente polos y camisas de algodón, con destino a Estados Unidos y Colombia.