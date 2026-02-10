Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 10 de febrero?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la jornada del lunes la moneda cerró en S/3,3570. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

Al cierre de la sesión del jueves 10 de febrero, el tipo de cambio quedó en S/3,3580, avanzando 10 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,3570, según informó Renta4 SAB.

