Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 10 de febrero?

Al cierre de la sesión del jueves 10 de febrero, el tipo de cambio quedó en S/3,3580, avanzando 10 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,3570, según informó Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3590 y mínimo de S/3,3560. En el mercado se negociaron US$213 millones a un precio promedio de S/3,3574. Además, hoy vencieron S/400 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

Asimismo, el índice DXY cayó a 96.86 (-0.01%), y continua la tendencia a la baja desde el día viernes donde inició la corrección luego de haber subido 2,50% del 27 de enero al 5 de febrero.

Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió que el crecimiento del empleo en EE. UU. se está desacelerando, con un promedio de 53.000 nuevos puestos mensuales en noviembre y diciembre, muy por debajo de los 183.000 registrados en los 18 meses posteriores a la pandemia.

Para enero, una encuesta de Reuters apunta a un aumento cercano a 70.000 empleos, mientras que la tasa de desempleo se mantendría en 4.4%, reflejando un mercado laboral más lento pese al sólido crecimiento del PIB.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.