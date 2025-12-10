Este miércoles 10 de diciembre, la cotización del dólar es de S/3.4200 la compra y S/3.3000 la venta. Como se recuerda, el valor del tipo de cambio no cambia durante los fines de semana y días feriados.

MÁS INFORMACIÓN: Jeff Bezos continúa su recorrido gastronómico en Lima y visitó Mayta de Jaime Pesaque

Cabe recordar que al cierre del martes 09 de diciembre, el precio del dólar fue de S/3,37, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Proyección del dólar durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés.

PUEDES VER: Petro-Perú no paga la factura del gas y expone a la refinería de Talara a una paralización

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar.

Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.