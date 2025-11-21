Estos reportes permitirán conocer más detalles que ayudarán en las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes. Foto: GEC.
Estos reportes permitirán conocer más detalles que ayudarán en las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

anunció una funcionalidad que permitirá a los usuarios reportar cuentas de extorsionadores a través del aplicativo.

En cumplimiento de la última normativa promulgada por el gobierno, hoy lanzamos una nueva funcionalidad que permitirá reportar cuentas de extorsionadores de manera 100% anónima. Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los yaperos”, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape.

Maro Villalobos

Para realizar un reporte deberás seguir el siguiente proceso:

  1. Ingresa a Yape.
  2. Selecciona el movimiento que deseas reportar.
  3. Elige la opción “Necesito ayuda”.
  4. Da clic a “Reportar extorsión” y cuéntanos el caso con precisión.

Estos reportes permitirán conocer más detalles que ayudarán en las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes.

Además, precisaron que la presentación de un reporte falso es causal de delito.

