A través de un Hecho de Importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petro-Perú anunció un nuevo ajuste a la composición de su directorio.

Ahora Carlos Linares Peñaloza será el vicepresidemte del directorio de la petrolera estatal con efecto inmediato. Es decir, desde el día de hoy, 31 de marzo.

La decisión se tomó durante la última sesión, el día 30 de marzo, en un mes en el que ya se han producido al menos tres ajustes de directorio.

El primero fue el cambio de Elba Rojas Álvrez de Mares, quien fuera retirada del cargo de presidenta del directorio a inicios de este mes. La ejecutiva fue sucedida por Edgar Zamalloa, pero apenas 20 días después también fue reemplazado.

Como se recuerda el último presidente del directorio designado fue el señor Roger Arevalo Ramírez.

¿Quién es Carlos Linares? Fue presidente de Petro-Perú entre marzo y junio del.2024. Su presencia llega en un aparente nuevo revés sobre el futuro de la petrolera estatal, ya que el presidente Balcázar anunció que evaluaba derogar el decreto de urgencia que marcaría la reorganización de Petro-Perú.

¿Por qué se fue Linares en el 2024? En aquel entonces, Linares fue retirado por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Controría de la República, que lo inhabilitó por un año de la función pública por una presunt infracción durante su periodo como presidente del directorio de Cofide. Linares impugnó y lo calificó como un atropello.