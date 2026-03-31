Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

A través de un Hecho de Importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petro-Perú anunció un nuevo ajuste a la composición de su directorio.