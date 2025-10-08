El presidente del Directorio de Petro-Perú, Alejandro Narváez, indicó que la Planta Piura registró un récord histórico de ventas que superó los 10 mil barriles diarios, en línea a la nueva estrategia comercial de la empresa.
El reciente despacho ascendió a 10.21 mil barriles, equivalentes a 428,945 galones, destinados a los clientes de la zona norte del país, lo que representa un incremento del 100% respecto al promedio anterior de 5 mil barriles diarios. Este resultado contribuye al crecimiento sostenido de las ventas en el mes de octubre.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Los productos despachados incluyen gasohol premium, gasohol regular y diésel B5 S50, todos respaldados por las certificaciones internacionales ISO 14001 e ISO 45001.
Cabe destacar que el pasado 30 de abril la Planta Piura registró también un importante volumen de despacho, con 9.6 mil barriles de combustibles, equivalente a 406 mil galones en un solo día.
El presidente del directorio de Petro-Perú recorrió las instalaciones de la Planta Piura, donde inspeccionó las mejoras operativas implementadas recientemente, entre ellas la ampliación de puntos de despacho.
Contenido sugerido
Contenido GEC