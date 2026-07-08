Actualmente, Pia Home cuenta con seis tiendas ubicadas en Real Plaza Puruchuco, Real Plaza Independencia, Plaza Camacho y Open Plaza Atocongo, además de sus outlets en Vulcano y San Juan de Lurigancho. Foto: Pia Home.
Actualmente, Pia Home cuenta con seis tiendas ubicadas en Real Plaza Puruchuco, Real Plaza Independencia, Plaza Camacho y Open Plaza Atocongo, además de sus outlets en Vulcano y San Juan de Lurigancho. Foto: Pia Home.
Por Redacción EC

La cadena Pia Home continúa consolidando su red de tiendas en Lima y su propuesta en el mercado peruano enfocada en hacer más accesible la decoración, la belleza y los productos para el hogar. Como parte de esta estrategia, la compañía anunció la apertura de dos nuevas tiendas en Lima.

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