La cadena Pia Home continúa consolidando su red de tiendas en Lima y su propuesta en el mercado peruano enfocada en hacer más accesible la decoración, la belleza y los productos para el hogar. Como parte de esta estrategia, la compañía anunció la apertura de dos nuevas tiendas en Lima.

La primera estará ubicada en Plaza San Miguel y abrirá sus puertas en agosto, mientras que la segunda se instalará en Surco, dentro del nuevo centro comercial The Square. Asimismo, la empresa proyecta contar con un pipeline de 10 aperturas de tiendas para 2027.

Actualmente, Pia Home cuenta con seis tiendas ubicadas en Real Plaza Puruchuco, Real Plaza Independencia, Plaza Camacho y Open Plaza Atocongo, además de sus outlets en Vulcano y San Juan de Lurigancho. Con estas nuevas inauguraciones, la marca busca ampliar su cobertura y llegar a zonas de alta demanda con una propuesta cercana a sus consumidores.

La estrategia de Pia Home apunta a que cada tienda ofrezca una experiencia visualmente atractiva basada en las tendencias actuales del mundo digital. A la vez, la marca está reforzando su enfoque en ofrecer precios accesibles, una combinación con la que apunta a ocupar un espacio en el retail aún no cubierto por otras propuestas del sector. Con esta combinación busca responder al interés de los hogares por acceder a alternativas de decoración de menores precios sin renunciar al diseño.

“Nuestro objetivo es acercar productos de diseño, belleza y decoración a más hogares, con foco en la funcionalidad y en la tendencia, a precios accesibles. Estamos mejorando la cobertura en zonas de alta demanda y fortaleciendo la experiencia de compra presencial. Queremos que las personas encuentren una alternativa cercana y bien curada, y por ello estamos apostando por esta expansión”, señaló Melissa Borda, gerente general de Pia Home.