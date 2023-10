La CEO de Internet Para Todos, Teresa Gomes, afirmó que si bien la brecha de conectividad a Internet en el Perú viene reduciéndose desde el 2019, el proyecto todavía tiene como objetivo permitir el acceso a este servicio a otras 2,7 millones de personas.

“A partir del 2019 la brecha en las zonas rurales se redujo. El trabajo de Internet Para Todos es visible, con 3,3 millones de personas beneficiadas, pero efectivamente faltan otros 2,7 millones que tenemos que conectar”, señaló en la conferencia de prensa previa al Encuentro por la Inclusión Digital, a realizarse en Perú el 7 de noviembre.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2019 el 24,8% de peruanos mayores de seis años usaban Internet. En el 2023 la cifra aumentó hasta el 74%. En áreas rurales la brecha entre ambos años se redujo, pues pasó de 16,8% a 45,4%.

En contraste, el 87,5% de la población limeña usa Internet en el 2023.

“Es básico y primordial que los proyectos de infraestructura por parte del Estado se culminen o se pongan a disposición de las operadoras para que se puedan usar desde ya, con el avance que tengan. El 25% de las 2.200 antenas que ha instalado Internet Para Todos han estado apalancadas en las redes de fibra óptica del Estado [...] Hay varios proyectos que están por salir y nuestro trabajo es tocar la puerta de Pronatel y del Ministerio [de Transportes y Comunicaciones] para poder usar las redes desde ya, porque no necesitan estar culminadas para comenzar a apalancar nuestros despliegues”, agregó.

Cabe recordar que Internet Para Todos es una empresa creada en el 2019 por Telefónica, Meta, BID Invest y CAF, cuyo objetivo es conectar con Internet móvil 4G a localidades rurales del país.

En ese sentido, Mario Coronado, director de Asuntos Públicos Telefónica Hispam, destacó los buenos resultados que pueden tener las alianzas entre el sector público y privado para la conectividad.

“Ahí están el BID, el CAF, Meta y Telefónica haciendo una apuesta en conjunto con un enfoque claro en el espacio rural y con un desarrollo que busca innovación y también va de la mano de todos los operadores del país. Ahí se tiene un trabajo con Claro y Entel permitiendo llegar a más lugares. El modelo de alianzas entre privados en públicos en conectividad es adecuado”, señaló.

Dificultades

En otro momento de la conferencia, Lucas Gallito, director para América Latina de GSMA, explicó que la falta de contenido local y la falta de enseñanza del uso de las tecnologías impide que muchos ciudadanos de zonas rurales puedan acceder a Internet en la región.

“¿Por qué no se conectan? Identificamos tres barreras. Asequibilidad, es decir los dispositivos son [difíciles de acceder] en una región con tantas desigualdades como las nuestra, por eso la política fiscal es clave ahí. Hay países que todavía ven el móvil como un bien de lujo. Luego están las personas que no saben cómo utilizar el servicio de Internet, la alfabetización digital es fundamental. Y luego está la falta de contenido local relevante, o la percepción que tienen de no conectarse por ello”, detalló.