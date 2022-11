Aunque no existe una respuesta certera para saber qué es más conveniente cuando se trata de vender o alquilar un inmueble, hay factores que se deben tener en cuenta como la estabilidad económica del propietario y los objetivos en el corto y largo plazo, conociendo ello, se puede elegir la mejor opción.

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la edad promedio en la que un peruano compra una vivienda está en el rango de 25 a 35 años.

Además, tras ellos están quienes tienen de 35 a 45, pero se diferencian porque buscan una segunda vivienda, una mejor opción a la que ya tienen. Por eso, los especialistas de V & V Grupo Inmobiliario, señalan que estas cifras dan luces a una opción de negocio rentable a corto plazo, sin embargo, es necesario evaluar algunos aspectos.

“En caso quieras vender o alquilar tu departamento, primero, es necesario que cuentes con el asesoramiento inmobiliario adecuado, ya que todo esto implica aspectos como el análisis del mercado actual, tasar el inmueble de manera correcta, evaluar la rentabilidad y las ganancias justas”, explican.

A continuación, los expertos explican las ventajas y desventajas de vender y alquilar un inmueble:

Ubicación. Si la casa o departamento no se ubica en un área altamente transitada o con fácil acceso a zonas comerciales, ponerla a la venta sería la mejor opción. “Una vivienda representa gastos de mantenimiento e impuestos que restan en lugar de sumar. Por ejemplo, con el dinero de la venta puedes comprar otra propiedad con mejor ubicación, tamaño y calidad. Esto te resultará más rentable a largo plazo”, señalan.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el dinero de la venta no se invierte a corto plazo en otro activo inmobiliario y solo se gasta, se habrá generado una pérdida de patrimonio.

Documentación y deudas. En caso el propietario decida vender su casa y no cuenta con los documentos de la propiedad en regla, el proceso de traspaso podría resultar engorroso. En el peor de los casos, empeoraría si es que la vivienda no se ha terminado de pagar.

En cambio, si es un inmueble para alquiler, el proceso no implica trámites burocráticos, solo un contrato que asegure la cobertura por daños y la puntualidad en los pagos. Asimismo, si la propiedad aún no se ha terminado de pagar, la renta puede servir para pagar la hipoteca mensual. Una mejor alternativa es que si no tiene deuda con el inmueble, el 100% del dinero podrá ir a su cuenta de ahorros.

Deterioro del inmueble. Un factor en contra del alquiler es el deterioro latente de la casa o el departamento. Los años pasan y la vivienda va perdiendo exclusividad y calidad, esto sumado al descuido de algunos inquilinos podría resultar perjudicial para el propietario. Por eso, se debe realizar el contrato especificando ciertas cláusulas para evitar un gasto adicional.

Finalmente, otro factor importante a considerar en el alquiler es la buena comunicación y relación con los inquilinos, esto será vital para prevenir conflictos y ejecutar el cumplimiento de las normas.

En cambio, esto no sucedería si es que el inmueble ya fue vendido, de alguna manera podrás tener la opción de buscar las características y nuevas tendencias de los consumidores y así comprar un nuevo departamento a la medida.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.

TE PUEDE INTERESAR

Latam Airlines concluye su proceso de restructuración financiera en EE.UU.

Innovación peruana en Feria Startups 4 Perú

ADEX ante llegada de comisión de la OEA: “La corrupción no debe enquistarse en el país”

Obras de Majes Siguas II iniciarán en abril: ¿Se cumplirán los plazos de entrega tras el destrabe del proyecto?