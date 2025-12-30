Warner Bros. Discovery planea rechazar una vez más una oferta de adquisición de Paramount Skydance Corp (PSKY) después que está última modificará los términos de su oferta.

La decisión podría mantener a Warner Bros. en camino a buscar un acuerdo en efectivo y acciones con Netflix. Aunque la junta directiva no ha tomado una decisión final y tiene planeado reunirse la próxima semana, según fuentes, indicó Bloomberg.

Entre las preocupaciones de la junta, Paramount aún no ha aumentado su oferta, que Warner Bros. rechazó previamente por considerarla inferior a la de Netflix.

Cabe recordar que Paramount había dicho que el multimillonario Larry Ellison estaba abierto a garantizar personalmente el financiamiento de capital para respaldar la oferta, medida destinada a aliviar las dudas que había perseguido su propuesta anterior.

Sin embargo, CNBC indicó que la nueva oferta hostil modifica a US$108.400 millones fue rechazada a pesar de contar con el respaldo del Ellison.

La compañía también aumentó su tarifa regulatoria de terminación inversa y extendió su plazo de oferta pública de adquisición, a su vez que el valor en efectivo de US$30 por acción se mantuvo sin cambio.

No obstante, la oferta de US$82.700 millones de Netflix, si bien tiene un valor nominal menor, ofrece una estructura de financiamiento más clara y menos riesgos de ejecución, explicaron los analistas.

Según los términos de este acuerdo, Warner Bros. tendría que pagar US$2.800 millones en concepto de indemnización por una recisión del acuerdo con Netflix.

Asimismo, Paramount argumentó que su oferta enfrentaría menos obstáculos regulatorios y que una entidad combinada: Paramount-Warner Bros. crearía un estudio más grande que Disney, actual líder de la industria.