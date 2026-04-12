Yango informó que este domingo, en el marco de las elecciones generales 2026, va a implementar distintos beneficios y medidas orientadas para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

En ese sentido, el aplicativo pone a disposición descuentos especiales para nuevos usuarios, incentivando la movilización de más personas y de una manera sencilla.

También se mantienen descuentos activos en categorías como Confort+ en Lima, Trujillo y Arequipa, y Premier en Lima.

“En Yango buscamos contribuir a que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin que la movilidad sea una barrera. Por ello, ponemos a disposición promociones y herramientas que permitan a los usuarios trasladarse de manera segura, eficiente y confiable durante esta jornada electoral”, indicó Daniel Prado, country manager de Yango en Perú.

Por otro lado, Yango indicó que su plataforma refuerza distintas herramientas diseñadas para proteger a los usuarios en cada viaje, como la visualización de la calificación del conductor, la opción de compartir la ruta del pasajero en tiempo real y el botón SOS para contactar directamente a la central de emergencias en caso sea necesario.