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Resumen

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Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research Perú e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, analiza la elección detrás de la elección para La Mirada. | Foto: Andina/ Referencial.
Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research Perú e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, analiza la elección detrás de la elección para La Mirada. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Marco Ortiz

El Perú tiene un problema crónico de sucesión institucional. Cambiamos de presidente y rotamos ministros a un ritmo que impide cualquier continuidad y llevamos una década sin consolidar un equipo estable en el MEF. En medio de ese desorden, una sola institución ha mantenido el rumbo: el Banco Central de Reserva. Es probable que su presidente, Julio Velarde, deje el cargo este año —aunque siempre queda la esperanza de que se quede cinco más— y la pregunta más importante en política económica es: quién lo reemplazará.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.