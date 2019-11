Rocío Silva Santisteban. Autora de Las muchachas malas de la historia.

“El lugar de la memoria es un espacio que no es solo un museo, sino también sirve para promover los diversos tipos de memorias que hay en nuestro país. En ese sentido, me parece fundamental un debate sobre qué implica ser una nación: ¿somos una sola nación o somos un Estado plurinacional? ¿Hay otras naciones en nuestro país? Por supuesto que los pueblos indígenas tienen también sus planteamientos en lo que respecta a su identidad, no solo como pueblo, sino como naciones. ¿Qué planteó Ernest Renan cuando propuso el tema de la nación? Que es lo que recordamos y olvidamos. Luego, Benedict Anderson, contradice las propuestas de Renan sosteniendo que la nación en realidad es una comunidad imaginada. Lo que tenemos en común como nación es un pasado. Entonces, ¿de qué manera podemos construir nuestro pasado, la nación peruana en general o las plurinaciones que hay en el Perú, para poder organizar un futuro de paz, reconciliación, productivo, en donde se puedan escuchar uno a otros?

Me parece fundamental, como parte del trabajo del LUM, porque es parte de construir nuestra memoria e identidades nacionales hacia el bicentenario”.

José Carlos Agüero. Autor de Los rendidos. Sobre el don de perdonar.

“Las naciones y los Estados necesitan narrativas para legitimarse. Hechos, tradiciones, dramas, épicas, ficciones, elementos que expliquen su pasado y fundamente su futuro. Por lo general necesitan mucho olvido, dejar de lado sucesos, procesos, personas, para consolidar una historia homogénea. Las naciones son un gran relato para olvidar y vivir tranquilos con este olvido, con la buena conciencia de haber expulsado del cuerpo colectivo a innumerables sujetos. Yo prefiero pensar no tanto en las necesidades de la nación para recordar u olvidar, y desplazar mi preocupación no hacia las necesidades supuestas de las naciones, sino de las personas, los grupos y colectivos”.

MÁS INFORMACIÓN

Ambos participaron en la mesa “Recordar y olvidar: inventando la nación”. Un diálogo sobre las propuestas de Ernest Renan, Benedict Anderson y Paul Ricoeur.

Hoy. Otras actividades:

“¿Para qué recordar?. 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Sala Mamá Angélica LUM. Memoria y políticas de memoria. Panel: Francisco Estévez (Director Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile), Alejandra Naftal (Directora Museo de Sitio de Memoria ESMA) y Francesca Uccelli (IEP). Modera: Mauricio Zavaleta

Jordi Ibañez Fanés en “Antígona y el duelo” (2009) explora lo que el autor califica de “memoria usurera”, incapaz de reconocer el dolor de los otros.

Manuel Reyes Mate en “La herencia del olvido” (2009) pretende dar voz a los vencidos de la historia europea.

"Para qué tanta memoria? Panel: Lurgio Gavilán (UNSCH), Alexandra Hibbett (PUCP), Rafael Tamayo (Director Museo de Memoria de Colombia).

David Rieff en su Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica (2017, Penguin Random House), revisita la cuestión de la memoria histórica y presenta un conmovedor alegato contra nuestra pasión por el pasado.

El IV Encuentro Internacional LUM-Memorias latinoamericanas será hasta el 30 de noviembre en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (Bajada San Martín 151, Lima).

Encuentra el programa completo en https://bit.ly/37a99Ou