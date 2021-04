Conforme a los criterios de Saber más

Con el 82.601% de actas contabilizadas por la ONPE, Victoria Nacional continúa estancado por muy poco en su expectativa de pasar la valla. Por el momento, el partido que lanzó la candidatura presidencial de George Forsyth en las elecciones 2021 acumula un 4.90% de los votos válidos. La distancia de unas décimas empuja a planificar sobre la reinscripción de la organización política, pero también muestra un escenario de posibles fugas de militantes. De acuerdo con fuentes consultadas por El Comercio, el futuro se anuncia de división.

Rennán Espinoza, quien fue jefe de la campaña del ahora excandidato presidencial George Forsyth, señaló que ya apuntan a crear un partido completamente separado de Restauración Nacional [nombre original de Victoria Nacional].

“Yo no sé qué cosa vayan a hacer ellos como Restauración Nacional ahora con la inminente pérdida de la inscripción. Lo que sí me queda claro es que el partido pierde todo por no pasar la valla y, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es recomponer con un nuevo partido. Nosotros, como militantes, ya estaremos sueltos, libres, sin impedimentos [para organizarnos de manera independiente]”, declaró a este Diario.

Espinoza remarcó que no haría falta renunciar formalmente, pues el partido ya no tendría registro. Sin embargo, agregó que siguen pendientes del resultado del conteo de actas al 100% y que aún no han discutido sobre los preparativos para refundarse bajo una nueva marca. El objetivo estaría en llegar a las elecciones regionales y municipales del 2022, aunque sostuvo que aún no tienen definidos a los precandidatos.

“Esperaremos, por lo menos, una semana más para saber si el partido pasa la valla. Pero, sacando cuentas, eso parece difícil”, reconoció.

“Lo que sí es claro es que vamos a formar un nuevo partido con George Forsyth una vez que se oficialice el resultado. Sobre las regionales y municipales, pues, están cerca y tenemos una gran cantidad de militantes, simpatizantes, gente con la que hemos estado trabajando en este último proceso electoral, que han expresado su intención de acompañarnos o postular en esas elecciones que vienen. Necesitamos armar un nuevo partido para que se puedan dar esas condiciones”, dijo el aún congresista.

Este Diario intentó comunicarse con George Forsyth, pero nos indicaron que no dará declaraciones hasta que no se conozca el final del conteo. También tratamos de comunicarnos con Patricia Arévalo, excandidata a la primera vicepresidencia, pero no se obtuvo respuesta.

Al otro lado de la campana, las cosas suenan muy distintas. El presidente del partido, John Fernández de Paredes, enfatizó, en entrevista con El Comercio, que sí esperan continuar trabajando con George Forsyth.

“Yo lo llamé el día domingo [11 de abril] para darle las gracias y quedamos en que, ni bien tuviera el alta de su aislamiento por el COVID-19 que contrajo, me llamaba para poder reunirnos. La situación de George en este momento es la de un militante del partido y, en adelante, nosotros quisiéramos contar con un trabajo con él. Pero todo depende de las conversaciones. No sabemos, en realidad, qué es lo que él está pensando sobre el futuro”, expresó Fernández.

El presidente de la agrupación indicó, además, que George Forsyth podría ser el candidato para la alcaldía de Lima si el partido político supera la valla o se recompone oportunamente.

“Con miras al 2022, yo creo que el partido, si lograse pasar la valla, el partido va a seguir caminando. Si él [Forsyth] deseara ser candidato a la alcaldía y nosotros no tuviéramos por ahí otra lista, pues, será elegido. Si no, tendrá que competir con quienes se presenten eventualmente en las internas. Yo he recibido varias llamadas de muchos de los candidatos que han participado en estas elecciones que desean seguir trabajando en sus respectivas regiones para el propósito del próximo año. Aunque, claro, les preocupa el tema de la valla”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que Forsyth y otros militantes actuales abandonen la afiliación para crear un nuevo proyecto político, John Fernández respondió que se respetarían esas libertades, pero que se entendería como una contradicción tras los compromisos que inicialmente se pactaron.

“Bueno, George Forsyth estaría en su derecho de apartarse si así lo cree conveniente. Construir su propio partido es su derecho y nosotros no podemos ir en contra de eso. Lo que sí quedaría claro es ¿qué más vamos a dejar en el camino si dejamos el municipio [en alusión a la renuncia de Forsyth a la alcaldía de La Victoria] y dejamos al partido? Yo creo que cuando él comenzó con nosotros fue para hacer partido, sujetarse a nuestros estatutos y a nuestra estructura orgánica; no para sacar a todo el mundo y ser el dueño del asunto. Yo no entendí eso cuando conversamos con George”, cuestionó Fernández.

Forsyth enfermó de COVID-19 días antes del 11 de abril. Su cierre de campaña fue por videoconferencia desde su aislamiento. Pocos simpatizantes asistieron al local del partido. De acuerdo con datos de la ONPE a más del 98% de actas contabilizadas sobre las presidenciales, Forsyth obtuvo 803,653 votos.

Otro roce: La postura sobre los candidatos de la segunda vuelta

En diálogo con este Diario, el militante y excandidato al Congreso, Manuel Del Águila, advirtió que Victoria Nacional aún no ha sentado una posición con respecto a qué candidato respaldará en la segunda vuelta.

“En nuestro caso, tenemos sentimientos encontrados porque Keiko Fujimori es una persona que está procesada por lavado de activos. No nos genera mucha empatía ni mucho ánimo para apoyar su candidatura. Por otro lado, está el extremo del señor Pedro Castillo, avalado por el señor Vladimir Cerrón... Nosotros vamos a conversar con ambos candidatos. Aunque no sé si tomaremos una postura institucional. Yo, de momento, estoy planteando la posibilidad de una agenda de puntos mínimos de acuerdos en favor de la democracia; sobre todo con el señor Castillo. Pero sí, sí tenderemos puentes”, aseveró Del Águila.

No obstante, el militante Rennán Espinoza ya mostró públicamente una postura personal en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Incluso, ha utilizado el hashtag “Fujimori Nunca Más” en su cuenta de Twitter. Para el presidente del partido, John Fernández, “Rennán Espinoza no entiende lo que significa hacer política; no entiende lo que significa una estructura orgánica o de estatutos y no los respeta”.

“Como militante del partido, él debería abstenerse de dar cualquier declaración hasta esperar el pronunciamiento del partido. Y eso está en los estatutos del partido. Yo le mandé un mensaje de texto y un mensaje de audio diciendo que no podía hacer eso”, exclamó.

“Su excusa es que es a título personal, pero aún así, no debería hacerlo. Ya lo desautoricé una vez, y ahora -por medio de esta entrevista- lo vuelvo a desautorizar y le pido que, como buen militante, se abstenga de dar declaraciones hasta que no tengamos una posición oficial del partido”, expresó Fernández.

En consulta, Rennán Espinoza respondió a lo declarado por Fernández: “Yo lamento esas declaraciones porque yo no necesito ninguna autorización de nadie para pensar y expresar lo que pienso. No es una postura del partido y he sido claro en que es una postura personal. No necesito que él ni nadie me autorice. El partido en algún momento se pronunciará, pero yo ya tengo mi opinión”.

(Conteo de la ONPE)

Pasar o no pasar la valla

Para que un partido conserve su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas necesita haber superado la barrera electoral del 5% de los votos válidos a nivel nacional. Como lo informamos antes, Victoria Nacional solo arroja de momento un 4.90%, por lo que la atención de los militantes está puesta en la pelea por los últimos votos. De pasar el 5%, tendrían representación en el Congreso, con su candidato por Lima, Jorge Nieto Montesinos, pero igualmente perderían la inscripción porque la ley electoral exige al menos cinco curules para más de un distrito electoral.

El militante Manuel del Águila dijo a El Comercio que la preocupación a la interna es pasar la valla y que una eventual desafiliación de Forsyth u otros militantes queda en segundo plano en la lista de prioridades.

“Todavía no hemos llegado a una conversación abierta sobre el futuro del partido con relación al candidato George Forsyth porque nuestros esfuerzos están en el conteo de actas para mantener la inscripción. Es una posibilidad [que Forsyth funde su propio partido], pero es algo que no nos preocupa. Él tomará la decisión con su equipo. Nosotros nos mantendremos a la expectativa de poder conversar con ellos, pero la prioridad es lo otro. Será importante, pero ahora no es prioritario”, señaló Del Águila.

John Fernández de Paredes, presidente de la agrupación coincidió en este punto.

“Podríamos pasar o podríamos no pasar. Pero lo cierto es que nosotros tenemos todavía un 19% de actas observadas en sitios donde obtuvimos bastante voto, que son Loreto y Lima. Estamos haciendo todo lo necesario para estar detrás de estas observaciones, pero también hemos presentado un pedido al JNE para que se haga un reconteo y una auditoría informática. No hablamos de un fraude, sino de una falla en el sistema. ONPE ha dado respuestas medio extrañas a estos sucesos que hemos compartido y no estamos satisfechos. Estamos preparando más escritos para la ONPE y el JNE. Hasta el momento, somos cinco fuerzas políticas que nos estamos quejando exactamente por lo mismo”, precisó Fernández.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, tras su modificación en 2019 con la Ley Nº 30995, los partidos pierden la inscripción tras no superar el 5% de votos válidos ni conseguir cinco asientos congresales en la elección general. Anteriormente, se disponía que el registro se mantenga hasta un año después del revés electoral, pero la nueva norma suprimió esa regla.

“En este caso, Victoria Nacional perdería su inscripción de manera inmediata. Con la vigencia de la Ley N° 30995 y la resolución que saque el JNE para dar por concluido el proceso, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) deberá sacar una resolución con los partidos que no pasaron la valla y que, por tanto, no mantendrían inscripción”, explica José Tello, especialista en Derecho Electoral.

José Naupari, también abogado especializado en Derecho Electoral, añade que Victoria Nacional deberá buscar su reinscripción y reorganización si es que tiene el propósito de competir en los comicios subnacionales del 2022. Para ello, tendría que llegar con nuevo registro hasta la fecha de vencimiento para la convocatoria al proceso.

