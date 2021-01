Conforme a los criterios de Saber más

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha descartado alguna variación o ajuste a los siete protocolos sanitarios elaborados para el día de las elecciones 2021. Pilar Biggio, gerenta de Investigación y Educación Electoral de la ONPE, dijo a El Comercio que estas disposiciones se mantendrán tal cual han sido establecidas.

El 3 de noviembre del 2020, el organismo electoral publicó una Resolución Jefatural (N°000382-2020-JN/ONPE) que se aplicará, de manera obligatoria, en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y las 19 Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), en el local de votación y espacios abiertos, así como en las mesas de sufragio. Esta normativa deberá ser acatada también por los electores, personeros, observadores y periodistas.

Biggio aseguró que “para el voto seguro, los protocolos son suficientes”. Estos fueron validados, antes de su publicación, por el Ministerio de Salud (Minsa) y se tomó como referencia lo dispuesto para el desarrollo de las elecciones, también en un contexto de pandemia, en otros países.

“Se siguen estándares internacionales respecto a las elecciones. Hemos tomado referencias de Uruguay, Bolivia, Brasil. También CAPEL (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), que tiene una sección electoral y sacaron documentos. También, documentos de la OEA. En base a eso, lo hemos armado”, resaltó Biggio.

Uno de los protocolos se refiere a cómo deberá estar dispuesto el local de votación para que sea un espacio seguro al momento de la votación. Otra propuesta prevista es que los electores acudan a votar de acuerdo a una franja horaria.

“Se ha comprobado que entre las 10 a.m. y 1 p.m. van más personas a votar. Lo que queremos es lo contrario: que no haya aglomeración y las colas sean cortas. Para eso, lo que estamos recomendando es que las dos primeras horas, de 7 a.m. a 9 a.m., sean reservadas para personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas. En adelante, de acuerdo al último número del DNI”, indicó.

Franja horaria recomendada por la ONPE. (Captura: ONPE)

Según Biggio, no se han puesto en una situación en la que los siete protocolos tengan que ser variados. “Ahora no porque...si uno sigue los protocolos que ha sacado la ONPE y sigue las recomendaciones que están haciéndose, como por ejemplo la franja horaria, creo que no habría ningún riesgo a la hora de emitir el voto”, dijo.

¿En qué consisten los protocolos de la ONPE?

El protocolo de seguridad en el local de votación y espacios abiertos tiene como primer punto que el personal use obligatoriamente el EPP (mascarilla y careta) de forma correcta. Si se requiere hacer un cambio, debe lavarse las manos antes y después de ello.

El personal también debe lavarse la manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y los ojos si no se ha realizado previamente la higiene. Al estornudar, no deben retirarse la mascarilla y siempre tienen que cubrirse con la flexura del codo. Luego de eso, deberán lavarse las manos, cara y flexura.

Para el acondicionamiento del local de votación se establece:

Se debe identificar y señalar en el local puertas para ingreso y salidas independientes, de preferencia opuestas.

Se deberá realizar la limpieza y desinfección de las aulas de votación, intercalándolas, considerando una mesa por aula para la instalación de las mismas.

El aforo del local se debe reducir a un 50% en cada uno de los ambientes o pisos.

Se debe colocar los escritorios de trabajo separados, de un metro y medio como mínimo, y en lugares ventilados, para asegurar las restricciones sanitarias y el distanciamiento físico.

Durante el horario de trabajo mantener las ventanas y puertas abiertas para aumentar la ventilación de los ambientes.

Para los locales abiertos se deben delimitar los perímetros para el acondicionamiento de los toldos para las mesas de sufragio.

En cuanto a la limpieza y desinfección en el local de votación, deberán desinfectarse las mesas, sillas y otros muebles que se utilicen en las aulas, centro de acopio, puntos de transmisión, entre otros, y usando permanentemente las mascarillas y caretas. Mantener el distanciamiento físico es otra de las medidas incluida en el protocolo. Esta deberá ser de un metro y medio como mínimo. Tampoco se podrá tener ningún contacto físico (al saludar, despedirse, compartir alimentos, entre otros).

(Infografía: ONPE)

Una vez que empiece el sufragio de los electores en las mesas de votación, el protocolo indica lo siguiente:

Evitar las aglomeraciones de los electores en el ingreso del aula de votación, al momento de ubicar su nombre en la relación de electores.

Verificar que los electores se encuentren formando las colas, respetando las pegatinas para el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo.

Los electores deberán ingresar al aula de votación conociendo el número de orden que le corresponde en la relación de electores

Considerar la atención en una fila preferente para embarazadas, personas con discapacidad y mayores de 65 años.

Cuando los electores muestren su DNI a los miembros de mesa y sus datos sean verificados, también se debe respetar el distanciamiento físico de un metro y medio, como mínimo. Una de las anotaciones en el protocolo de la mesa de sufragio indica: “a solicitud de los miembros de mesa, los electores podrán bajarse levemente la mascarilla, conteniendo la respiración, si así lo solicitaran los miembros de mesa para su identificación”.

(Infografía: ONPE)

Por otro lado, antes de que el elector ingrese al local de votación, el personal del centro verificará que los ciudadanos usen de forma correcta la mascarilla: cubriendo la nariz y boca. Asimismo, la ONPE alerta que se deberá restringir el ingreso del elector que no use adecuadamente la mascarilla.

Previo al ingreso al local, los electores deberán pasar por la medición de temperatura corporal, apuntando con el termómetro digital en la frente o cuello descubierto. Si esta es mayor o igual a 37, se debe restringir su ingreso. Si fuese menor, se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de la higiene de manos. “De persistir el elector en su ingreso, registrar la incidencia y solicitar apoyo de las Fuerzas Armas o Policía Nacional”, alerta la ONPE.

Una vez dentro del local, los electores en todo momento deberán usar correctamente su mascarilla y mantener el distanciamiento físico correspondiente (un metro y medio). También deberán portar su DNI en la mano en todo momento hasta la emisión de su voto. La ONPE sugiere que no se asista con niños al día de la elección . Cuando el elector ingrese, ya debe saber la ubicación del aula donde se encuentra su mesa de votación y su número de orden en la lista de electores.

Cuando el elector esté esperando su turno para emitir su voto, debe cuidarse de no tocarse la cara y los ojos con las manos, y al estornudar tiene que cubrirse con el antebrazo. Los electores no deben retirarse la mascarilla para hablar por teléfono mientras están en la cola de espera .

Para la emisión del voto, la ONPE ha establecido esta sucesión de pasos:

Una vez autorizado su ingreso por los miembros de mesa, el elector se dirigirá hacia su mesa de sufragio hasta la marca indicada en el piso. Desde ese lugar, dictará el número de orden y esperará para ser identificado y ubicado. Recibe del miembro de mesa la cédula de votación y un lapicero. Sin embargo, es preferible que el elector acuda al local con su propio lapicero de color azul. El elector se dirigirá a cualquiera de las dos cabinas que se encuentran ubicadas en el aula. Emitirá su voto. Regresará hacia la mesa donde se encuentran los miembros de mesa hasta la marca indicada en el piso, depositará su voto en el ánfora y procederá a firmar en el espacio correspondiente de la Lista de Electores e imprimirá su huella digital. Los miembros de mesa le entregarán su DNI. El elector verificará que se encuentre el holograma y procederá a retirarse del aula. Siempre se desplazará en el local de votación considerando el distanciamiento físico en las áreas transitables. Abandonará el local de votación inmediatamente.

(Infografía: ONPE)

Asimismo, los periodistas que acudan a cubrir las elecciones deberán seguir también lineamientos sanitarios de la ONPE. Al igual que para los electores, se verificará que usen de forma correcta la mascarilla y se restringirá su ingreso de no ser así. También pasarán por la medición de temperatura corporal.

Ellos deberán comunicar previamente la fecha, hora y la sede donde realizarán la visita. Deberán portar su credencial en una zona visible y tienen que evitar acercar los micrófonos o grabadoras al entrevistado. Tienen que mantener la distancia física en todo momento.

No podrán tener contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros) ni deberán deambular y crear aglomeraciones en el local de votación. “Deberán seguir en todo momento las indicaciones impartidas por el personal de la ONPE para cumplir con el protocolo de bioseguridad, caso contrario se deberá retirar del local de votación al infractor, de ser necesario, con el apoyo de las FFAA y/o PNP”, indica la resolución.

Además de estos lineamientos, la ONPE ha preparado protocolos para las ODPE y ORC; personeros y observadores. Estos documentos pueden ser revisados en este enlace o ver aquí las infografías preparadas por el organismo electoral.