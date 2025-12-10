Fernando Olivera, candidato presidencial del partido Frente de la Esperanza, dijo en el programa “Siempre a las ocho, con Milagros Leiva”, que “es una opción” el cerrar el Congreso luego del 2026 si es que es elegido en los comicios generales del próximo año, como parte de su propuesta de lo que calificó como “refundar” un sistema que dijo está lleno de corrupción.

Según comentó este miércoles, su primera propuesta el 28 de julio de ganar las elecciones generales será convocar a un referéndum para que se lleve a cabo con los comicios regionales y municipales de octubre del próximo año, ante lo cual se le preguntó si es que tenía entre sus posibilidades el “cerrar el Congreso” en caso que no atienden su pedido.

“Esa es una opción”, respondió para luego reiterar en su planteamiento. “Voy a convocar a un referéndum para que junto con las elecciones regionales del 7 de octubre se haga la consulta directa al pueblo con un debate amplio, público y nacional sobre todas las reformas constitucionales, legales y que esté notificado el Congreso”.

Fernando Olivera aseguró que hay un “sistema de corrupción” que ha llegado a Palacio de Gobierno, al Parlamento y al sistema de justicia, así como a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, además de autoridades regionales y locales.

Fernando Olivera, candidato de Frente de la Esperanza, dio una entrevista a "Siempre a las ocho". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Sobre su propuesta de un referéndum, puso como ejemplo que se consulte sobre las causales de vacancia del jefe de Estado y la eliminación de la inmunidad parlamentaria. “Vamos a poner, por ejemplo, que el presidente no dependa de la camarilla de congresistas senadores su permanencia, su vacancia, si no que esté permanentemente fiscalizado por el pueblo”, indicó además de mencionar reformas para una “limpieza total del Poder Judicial, fiscalía suprema y todas las instituciones”.

El postulante a la presidencia hizo énfasis en la crisis que enfrenta el sistema de democracia representativa. “Nadie cree en nadie ahora, y con toda razón”, explicó para luego rescatar que sí hay postulantes al Parlamento del próximo año con los cuales espera lograr respaldos para sus propuestas.

“Lo primero que vamos a intentar es construir una mayoría parlamentaria. La gran mayoría del Perú quiere acabar con este sistema de corrupción. Se van a tener que alinear y, si no se alinean, como dije, disolver”, insistió Olivera en la entrevista.