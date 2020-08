A una semana de su estreno, el primer episodio de “Historias virales” registra más de 33 mil visualizaciones en YouTube. Una cifra auspiciosa para los guionistas de la serie web Gabriel Iglesias y Carlos Carlín, quienes están más que satisfechos con el resultado. “Estoy contento con lo que hemos conseguido. Es un proyecto muy personal e íntimo porque lo hemos hecho en condiciones adversas. Tiene un muy buen acabado pese a las limitaciones que hemos tenido por la pandemia”, señala Iglesias.

Esta producción cuenta, en clave de humor, tres historias enmarcadas en el actual contexto de distanciamiento social, donde las videollamadas son un protagonista más. El elenco está compuesto por Wendy Ramos, Rómulo Assereto, Jely Reátegui, Gisela Ponce de León y los propios Iglesias y Carlín, quienes asumen en total 18 roles dentro de la serie. “Nos gustó tener un grupo de actores que asuman el reto de caracterizarse de varios personajes. Todos hemos tenido que iluminarnos, maquillarnos, encargarnos del audio y la imagen, buscar locaciones en nuestras casas. Ha sido un ejercicio nuevo”, añade Iglesias.

Trabajar de manera remota ha sido una experiencia muy diferente, por lo que rescatan los aprendizajes de esta incursión en plataformas digitales de cara a un próximo proyecto. “Era un desafío nuevo y los desafíos no me asustan, mucho menos si me divierten como este. Aparte de ello, llevo varios años creando junto a Gabriel. Por ahora ya completamos los ocho capítulos y estamos viendo qué podría pasar en una posible segunda temporada. A mí me encantaría seguir escribiendo sobre universos distintos”, sostiene Carlín.

El formato elegido se aleja de las ‘sitcoms’ y se asemeja más al utilizado en los canales de YouTube, donde el tiempo aproximado por video es de 15 minutos. “Jugar a la síntesis es muy interesante y es un reto. En televisión puedes dilatar el argumento por días, pero acá no es así. Para mí es un proceso muy rico. Por ahora nos parece que es el adecuado”, afirma Iglesias.

Aunque prefiere no revelar muchos detalles de la trama, el guionista sí adelanta que las historias tendrán varios giros inesperados. “Pretendemos sorprender a la audiencia en cada episodio. Es difícil lograr que las novedades sean grandes e importantes, pero nos esforzamos por ello. Queremos que los personajes tengan esas vueltas de tuerca que enganchan a los espectadores y los dejan con ganas de ver más. La temporada tiene ocho capítulos y no podemos relajarnos”, cuenta.

En paralelo a los estrenos semanales, el público podrá interactuar con los personajes gracias al concepto transmedia con el que fue planeada la serie. “El director Juan Carlos Fisher ya tenía claro ese punto desde el inicio. La idea es que la audiencia pueda encontrar más detalles sobre cada personaje. Algunos tendrán sus propias cuentas en redes sociales, como es el caso de Narda, interpretada por Wendy Ramos”, explica Carlín.

Por último, Carlín resalta la importancia de transmitir optimismo en medio de una situación tan complicada como la que vivimos actualmente. “Hay que tener mucho cuidado por lo que está sucediendo porque es muy grave. Es una época que nos va acompañar por un tiempo más, así que es bueno que el público tenga opciones para entretenerse. Además, esta serie podría abrirle el camino a proyectos similares”, concluye.

Los suscriptores del Diario pueden ver cada episodio un día antes de su estreno, es decir, los jueves. Los capítulos se pueden ver en el canal de YouTube de El Comercio. Para más detalles, ingresar aquí.

