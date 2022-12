La temporada navideña se ha dado por iniciada, y con ella también las vacaciones de tus hijos. Por ello es momento de sacar toda la artillería necesaria para mantener entretenidos a los pequeños de la casa. Una alternativa que no tiene pierde es poner en marcha su creatividad llevando a cabo divertidas recetas con temática de navidad.

En una anterior versión presentamos una variedad de opciones de dulces y postres sencillos y que no requieren estar esperando por largas horas y minutos que salgan del horno. En esta oportunidad, te damos algunas opciones saladas que no solo podrás disfrutar con tus pequeños, si no que también te serán de mucha utilidad si estás planeando realizar un brunch o lonche navideño junto a tus amistades o familiares.

Botitas de hot dog

(Foto: Cosas de peques)

Para ello necesitamos un paquete de hot dog en la presentación de tu preferencia, puedes usar de pollo, ternera, cerdo o si quieres algo más saludable, apuesta por la versión de pavita. En una sartén coloca un chorro de aceite de oliva y después coloca las tiras y fríelas. Finalmente, corta cada salchicha en cuatro partes, dos largas y dos cortas, y en todos los extremos hazles cortes diagonales. Inserta los trozos en un mondadientes y dale forma de bota. Finalmente decora los bordes de arriba con un poco de mayonesa.

Bocaditos con forma de reno

(Foto: Sapos y princesas - El Mundo)

Perfecto para picar mientras disfrutamos de una maratón de películas. Corta varios petipanes por la mitad y rellénalos con el topping que más le guste a tus hijos, puede ser pollo con mayonesa, jamón, salame o queso crema. Después, rompe por la mitad cada pretzel e incértalo en la parte superior del pan, como si fueran los cachos del reno. Emplea trozos de aceituna para los ojos y un poco de ketchup para adornar la nariz (como si se tratara de Rodolfo el Reno).

Pizza de Navidad

Christmas pepperoni pizza shaped as Xmas tree and gift boxes on light gray background. Copy space.

Emplea un pan árabe o una rapilidita y corta en forma de árbol navideño. Después, coloca una base de salsa roja, otra de queso mozarella y encima los toppings que más le gusten a tus hijos, como champiñones, cebolla, aceitunas, tocino, etc. Después llévalo al horno por unos minutos y listo. También puedes hacer otras formas, como botas, campanas, hombres de nieve o estrellas. La creatividad no tiene límites. Acompaña tu pizza con un poco de orégano para darle el toque del gusto. ¡A tus hijos les encantará!