El general en retiro del Ejército, Roger Zevallos, aseguró en el vigésimo sexto aniversario del operativo Chavín de Huántar que este rescate “liberó al Perú” durante la excarcelación de 72 rehenes a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante una entrevista con RPP, el exintegrante del comando recordó que el país vivía en zozobra y sin libertades, agregando que en ese ambiente se produjo la toma de la residencia del embajador del Japón.

“Teníamos una misión clara: rescatar a los rehenes. Y en la concepción de rescatar a los rehenes, pasaba si era necesario colocarse como escudo humano. No era necesario que nos den la orden, pero si me dicen a mí tiene que salir con vida, entonces tiene que salir con vida. Muchos no entienden, nos dicen locos o extraños o raros a los comandos. A lo mejor lo somos, porque en cada uno de nuestros actos le ponemos un poquito de locura. Pero esa locura está sustentada filosóficamente”, dijo.

“A lo mejor para mucha gente cuando nosotros decimos ‘cumplo la misión o fracaso en el intento, pero entrego mi vida por el Perú’, a lo mejor no nos comprenda. Eso lo sentimos, lo pensamos y, lo más importante, lo hacemos. Valer se convirtió en un escudo humano para Tudela, canciller de la República y lo logramos sacar. Creo que con esa operación se liberó al Perú”, agregó Zevallos.

Comando Chavín de Huántar

Asimismo, el general en retiro del Ejército del Perú detalló que la operación comenzó al día siguiente de la toma de rehenes mediante un proceso constante con modificación y ajuste de planes.

“Cuando hacíamos los ensayos finales, estamos en la condición de cumplir la misión con los ojos vendados. Cuando nosotros entrábamos a dominar el interior de la residencia, teníamos siluetas, tragabalas lo llamamos, donde nosotros entrábamos y disparábamos. Y a todos le dábamos en la cabeza, la perfección y entrenamiento que se logró fue increíble. Pero la convicción de que teníamos que sacar a los rehenes con vida era absoluto”, expresó.