El capitán EP (r) Alex Segura denunció que fue agredido por unos siete policías cuando se dirigía a su vivienda en Breña. Segura es integrante el comando militar Chavín de Huántar, que en abril de 1997 rescató a 72 rehenes de la Embajada de Japón en el país, la cual había sido tomada por terroristas del MRTA.

Amigos @PoliciaPeru, nosotros #ansr @arica_se NO somos sus enemigos, hoy fui impedido de llegar a mi domicilio x 7 efectivos, estaba SOLO, fui agredido. No entiendo la razón, el camino, no conduce a la P. La Bandera, iba a mi casa. Libre tránsito, derecho constitucional, mal PNP. — Alex Segura (@AlexChHuantar) September 24, 2021

Hoy, se realizó una ceremonia en la Plaza de la Bandera en honor a las Fuerzas Armadas por su día. En ese contexto, el oficial en retiro narró que junto con el colectivo de ciudadanos que dirige, se desplazaron hacia este lugar para mostrarles su apoyo, pero no los dejaron ingresar, así que permanecieron a unas dos cuadras.

Luego, al mediodía, se retiraron hacia la avenida Brasil, pero él decidió irse a su casa porque tenía un compromiso familiar. Es en estas circunstancias que cuando intenta cruzar una de las esquinas del parque Colombia, los policías que estaban ahí con sus motos le impiden el paso.

“Les decía: yo vivo al frente, vivo en la otra cuadra, en la reja negra, déjame pasar. Estaba solo, no representaba ningún peligro para nadie. Aparte, esa esquina ni tendría por qué estar bloqueada. Yo entiendo que alrededor de la Plaza de la Bandera puedan cercarlo, pero no esa esquina”, narró.

“El tema fue que me impidieron el pase. Luego, al querer evadirlos, me comenzaron a seguir bloqueando; luego sacaron sus escudos y sus palos y me comenzaron a golpear en el estómago. Levante mis brazos en señal de no agresión y comenzaron a proferir palabras fuertes. Les dije: respétame, soy oficial del Ejército en retiro. ¿Y?, me decían. Ya fuiste. Estás en retiro, ¿ahora qué?, ¡no vas a pasar!, ¡no vas a pasar!”, recordó.

Posteriormente, narró que llegó otro policía, le pidió su DNI y verificó que vivía en esa zona. Mientras conversaban entre ellos, agregó, sorteó la barrera y cruzó hacia su casa. No obstante que habían comprobado que allí vivía, señaló que empezaron a perseguirlo, por lo que él les advirtió que los denunciaría por atentar contra su derecho constitucional al libre tránsito.

Momento en que gracias a un Patriota que empezó a filmar, me libero de la PNP que me impedía llegar a mi casa con agresión verbal y física, ese punto no era parte del anillo de seguridad, innecesaria, cobarde y abusiva acción de la PNP. Quién garantiza mis derechos de ciudadano? pic.twitter.com/QxpoZEQ84U — Alex Segura (@AlexChHuantar) September 25, 2021

Segura no presenta lesiones de gravedad, sino “unos simples arañazos” y el malestar de haber pasado una desagradable experiencia.

Este Diario intentó recoger la versión de la Policía Nacional, pero hasta el cierre de esta nota, no respondieron nuestros mensajes.

