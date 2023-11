La inseguridad continúa. Ahora, la vecina de la mujer que fue secuestrada en el distrito de Comas, el pasado martes 07 de noviembre, denuncia que es amenazada y extorsionada por delincuentes.

Ella indicó a América Noticias que recibe mensajes vía WhatsApp donde le exigen pague la suma de 30 mil soles o atentarán contra la vida de su familia.

También, en las imágenes, que van acompañadas con el sello de una calavera bajo el nombre de ‘Los Pepes’ se ve una pistola y varias balas, siempre acompañada de un dibujo de la bandera de Venezuela.

“¿Crees que estoy jugando? Todo esto te lo voy a meter en la cabeza. Ya me que me vuelves a bloquear, va ser peor para ti y tu hija. Esto no es un juego”, se lee.

La empresaria al dedicada al rubro de zapatillas ya realizó la denuncia respectiva, sin embargo, teme por su vida y la de sus hijos. “Como no hemos respondido, ellos aducen que no queremos pagar y nos mandan todo eso”, sostuvo.

Además, ha recibido fotos de la fachada de su vivienda. Agentes de la comisaría de Túpac Amaru iniciaron las investigaciones de rigor.