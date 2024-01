El Ministerio de Salud (Minsa) está distribuyendo y aplicando vacunas contra la COVID-19 con fecha de expiración pasadas, según confirmaron sus propios funcionarios tras una denuncia pública. Sin embargo, la institución explicó que el proceso es seguro y aprobado por organismos internacionales, pero reconoció que faltó un proceso de comunicación más efectivo con la ciudadanía a fin de darles a conocer dicha información.

Canal N difundió que en los vacunatorios del Campo de Marte y La Videna el personal de enfermería que aplica las dosis a los ciudadanos les dijo que las vacunas habían expirado el 19 de diciembre del año pasado , pero que todas cuentan con “la fecha de extensión de un año”.

Ante ello, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Ricardo Peña, explicó que las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 siguieron un proceso acelerado de aprobación por los entes reguladores del mundo, por lo que prescindieron de los estudios de estabilidad (tiempo de vida) y actualmente las empresas que las fabrican están actualizando la información para prolongar su “extensión de uso”. Así, asegura que estas pueden seguir siendo aplicadas con seguridad.

“Son completamente efectivas, absolutamente seguras. La explicación de manera sencilla, para que la población tenga la seguridad y la confianza de que el Minsa esta alcanzando vacunas seguras, las vacunas del esquema regular no se puede comparar a las que se desarrollaron en el marco de la COVID-19. Los primeros lotes tienen una fecha de caducidad pero tentativa porque estaban sujetas a la actualización de la generación de evidencia científica sobre la estabilidad de la vacuna. Esta actualización de la extensión de uso es un procedimiento que todas las entidades reguladoras del mundo vienen haciendo”, precisó durante una entrevista con Canal N.

Paciente descubrió que vacuna contra la covid-19 tenía la fecha vencida en Lima. Foto: AméricaTV

También señaló que la Organización Mundial de la Salud compartió información de que la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 fue expedita, por lo que “ se va generando nueva evidencia sobre la estabilidad garantizando que tiene el mismo efecto protector”. Así, dijo que la fecha de caducidad que se halla en los frascos de las dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna son tentativas.

“No es cuestión del Ministerio de Salud, esto está pasando en todo el mundo. Están actualizando el tiempo de vida de las vacunas. Quisiera quitemos el mensaje de vacunas vencidas, en realidad no son vencidas, tienen une fecha de caducidad tentativa, la vida útil sigue siendo efectiva. No son vacunas vencidas a las que se les ha extendido el uso. Si seguimos insistiendo de que son vencidas eso genera un impacto negativo, no se vacunan, se exponen al riesgo y pueden morir”, manifestó.

Tras la difusión de la denuncia, la Comisión de Salud del Congreso citó al titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, con carácter de urgencia por el caso de “vacunas vencidas que están siendo inoculadas por el Minsa”.