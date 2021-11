Desde el 15 de diciembre, solo podrán entrar a ‘malls’, restaurantes y otros comercios los que acrediten estar inoculados contra el COVID-19. “Hay que asumir que necesitamos vacunarnos si queremos socializar”, dijo ayer el ministro de Salud, Hernando Cevallos, para explicar los cambios en las medidas sanitarias que se aplicarán para evitar una tercera ola de la pandemia del COVID-19 en el país. La situación actual es preocupante: en las últimas tres semanas, los casos no han dejado de crecer, aunque no a niveles muy altos, pero sí inquietantes.

En función de ello, y haciendo primar el resguardo de la salud pública como derecho constitucional, el Ejecutivo publicó ayer en “El Peruano” un decreto supremo que cambia las reglas de juego, sobre todo desde el 15 de diciembre. Aquí el detalle:

1. Solo vacunados en locales públicos

Desde el 15 de diciembre, los mayores de 18 años que deseen entrar a ‘malls’, restaurantes, cines o cualquier comercio o espacio cerrado deberán presentar el carnet físico o virtual que acredite que han completado su vacunación anti-COVID-19. Además, deberán usar mascarilla de manera permanente (si es la KN-95, es suficiente una). Solo se pueden quitar el tapabocas para comer. Para obtener su carnet virtual puede entrar a este enlace: gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion.

Por otro lado, desde el Minsa informaron a este Diario que luego de inmunizarse, ya sea con la primera o la segunda dosis, tarda 15 días aproximadamente para que esta información aparezca en la web del Sector.

2. Requisito para volver a la oficina

También desde el 15 de diciembre, las empresas con más de diez empleados solo podrán operar de forma presencial si todos sus trabajadores acreditan tener la dosis completa de vacunación. El trabajo remoto está vigente en el país hasta el 31 de diciembre. Según expertos, el regreso a las oficinas se debería hacer de forma gradual y flexible mediante un sistema híbrido: combinar jornadas presenciales y a distancia. Por otro lado, el decreto agrega que los trabajadores del sector salud solo podrán laborar desde hoy si están vacunados por completo.

¿Qué pasará con los trabajadores que no se quieran vacunar? “Va a ser un problema”, dijo hoy el ministro Cevallos. “Pero también va a ser una responsabilidad colectiva. Está demostrado que la persona que no está vacunada se puede contagiar más fácilmente y puede contagiar a más gente”.

3. Transporte por tierra y ‘delivery’

Desde hoy, los mayores de 45 años solo podrán viajar en buses interprovinciales si tienen la vacuna completa. Antes de abordar, deberán mostrar su carnet. En tanto, desde el 15 de diciembre, los choferes y cobradores de transporte público y los repartidores por ‘delivery’ solo podrán trabajar si están inoculados.

“Si bien la vacuna es voluntaria, no tiene ningún ciudadano derecho a contagiar a otro ciudadano. Al no estar vacunado las posibilidades de contagio son mayores”, señaló el ministro Cevallos.

“Si uno viaja en un ómnibus interprovincial, que tiene que viajar varias horas, con una persona que se sienta al lado, tienes el derecho a tener menos posibilidades de que te contagie”, agregó.

4. Entrar al Perú

Para ingresar al país, los peruanos y extranjeros desde los 12 años deberán haberse vacunado por completo al menos 14 días antes de abordar en el punto de origen. De no haberlo hecho, tendrán que presentar una prueba molecular negativa con resultado no mayor de 72 horas antes de abordar. Los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para viajar. En tanto, hasta el 28 de este mes no podrán entrar personas procedentes de Sudáfrica.

5. Compras en Gamarra

Según el decreto, los gobiernos locales podrán regular la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones. En función de ello, la Municipalidad de La Victoria informó que solo las personas vacunadas con dos dosis podrán entrar al emporio comercial de Gamarra.

“Con la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Desarrollo Económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo entren personas vacunadas, de lo contrario la infección del COVID-19 puede propagarse por todo Lima y todo el país. Tienen que haber recibido las dos dosis para que puedan entrar a Gamarra”, declaró ayer Luis Gutiérrez Salvatierra, alcalde de La Victoria, tras supervisar la realización de pruebas de descarte contra el coronavirus en el Mercado de Frutas que realizó el Ministerio de Salud.

El ministro Cevallos ayer pidió que otras comunas dicten medidas similares a las de La Victoria en sus territorios. El decreto publicado ayer aumentó los aforos de centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas en general a 80%.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19 a los adultos mayores de 65 años a más. Sin embargo, no todos pueden acercarse porque primero deben cumplir una serie de requisitos antes de ir para ser inmunizado.