Una joven de tan solo 23 años pasó una de sus peores experiencias al interior de un centro médico de La Victoria. Ella denunció al ginecólogo Pedro Marín por tocamientos indebidos.

El sujeto se propasó con la mujer durante una consulta médica. Ella aseguró que no pudo encararlo, por lo que se fue a su vivienda y le contó a sus abuelos. Es ahí donde recién coloca la denuncia en contra de este depravado, que luego de un par de horas fue detenido.

No contento con lo que había hecho, el hombre, al finalizar la atención, persuadió a la joven para que salgan juntos. Ante la negativa, la amenazó y le exigió que no hable con nadie sobre lo sucedido.

“Fui a una cita para una ecografía tansvaginal, pero no solo hizo eso, sino que también me hizo tocamientos indebidos. Cuando terminamos, me propuso para salir, para vernos, me dijo que regrese al consultorio para salir . Al final me dijo que no diga nada”, comentó la joven, quien aún sigue atemorizada, a Buenos días Perú.

Los hechos ocurrieron el martes 11 de junio en el centro de salud Max Arias Schreiber, en La Victoria. La víctima contó que el doctor estaba solo en el consultorio y no con una enfermera, como suele ocurrir en otros establecimientos. Es la primera vez que ella se asiste a esta clínica.

“En otros lugares, el doctor siempre está con una enfermera, pero esta vez estaba solo . A mí me entró desconfianza y a las otras chicas que también iban a atenderse”, añadió la agraviada.

Durante la madrugada de este miércoles, el ginecólogo fue trasladado a la Corte Superior de Justicia de Lima. La familia de la mujer pide que este caso se trate con celeridad y se interpongan las sanciones correspondientes.