Una madre de familia se encuentra desesperada tras la desaparición de sus hijos de 9 y 11 años, quienes fueron vistos por última vez saliendo de su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Cruz, en el Callao. Los menores fueron enviados a comprar hielo en un mercado local y desde entonces no hay rastro de ellos.

La mujer revela que realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Dulanto y solicita la colaboración de la población y la acción efectiva de la Policía para encontrar a sus pequeños Dylan y Vanessa.

“Quisiera que me ayude, desde el lunes pasado no los encuentro. Yo los mandé a comprar hielo al mercado y hasta el día de hoy no aparecen. Ya son ocho días que nos los veo y pido que me ayuden a ubicar a mis niños”, dijo en diálogo con América Noticias.

mira el video Mujer busca a hijos desaparecidos en el Callao

“Personas me llaman que los han visto, voy a todos los lugares que me dicen y no los encuentro. […] Puse la denuncia, la policía vino a mi casa a investigar si había cámaras para ver en qué dirección se fueron. Investigaron en las cámaras de una vivienda, pero no hay nada. La policía me llama para saber si yo tengo alguna novedad. No es justo porque ellos también me tienen que ayudar a buscarlos”, agregó.

La madre hace un llamado a la comunidad y a las autoridades para intensificar la búsqueda y brinda su número de contacto 904 025 224 por cualquier información que pueda llevar a dar con el paradero de sus hijos.

¿Dónde acudir si un familiar desaparece?

Si un integrante de tu familia o alguien que conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. La PNP indicó que las primeras horas son cruciales para ubicar a una persona, por eso no es necesario esperar 24 horas para presentar una denuncia. Acude a la comisaría más cercana para reportar la desaparición de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.

Acércate a la dependencia policial más cercana, puede ser una comisaría o una Depincri. Si estas en Lima, también puedes hacerlo en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP, con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

Brinda toda la información que te solicite la Policía, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó. Y si tienen alguna información, comunícalo al policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, comunícalo a la Policía para cerrar el caso.