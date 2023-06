El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su molestia por la difusión en redes sociales de un afiche que promociona una nueva edición del Festival Internacional de Cine LGBT+ de Lima, el cual muestra una imagen de Santa Rosa de Lima con los colores representativos de la comunidad LGTBI.

El último sábado, durante una conferencia de prensa en la sede de la comuna capitalina, López Aliaga pidió a los responsables de ese evento que retiren el afiche con la imagen de la santa peruana.

“Quiero aprovechar su presencia (de los periodistas) para mostrar mi repudio absoluto a cómo esta marcha del orgullo, que hemos aprobado para que circule por Lima, esté utilizando la imagen de Santa Rosa de Lima totalmente ridiculizada. Retiren de inmediato ese afiche que le toma el pelo a Santa Rosa de Lima”, expresó el alcalde.

“Hagan su marcha, no hay problema, (pero) respetos guardan respetos, no se pasen. No le falten el respeto a las creencias y valores de la mayor parte de la población del Perú”, añadió.

REVISA | Procuraduría amplía denuncia contra gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima

El burgomaestre capitalino se pronunció así durante la conferencia de prensa en la que anunció acciones de seguimiento a las labores de descolmatación de los ríos Chillón, Lurín y Rímac ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño.