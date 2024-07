Esta mañana se reportó un incendio en un bus de transporte público de la empresa Evifasa se incendió en la vía auxiliar de la avenida Túpac Amaru, a pocos metros del cruce con la avenida Habich, en San Martín de Porres. Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de bomberos para atender la emergencia.

Por ahora el incendio ha sido controlado sin reportes de heridos ni fallecidos. Según testigos, las llamas se originaron en el tablero del conductor y en cuestión de minutos envolvieron el bus de transporte público.

De acuerdo a Canal N, la unidad se encontraba estacionado con dos balones de gas en la parte posterior, los cuales afortunadamente no fueron alcanzados por el fuego. En cuanto al conductor del vehículo, no ha sido localizado y la empresa propietaria del autobús no ha emitido un comunicado al respecto.

Cabe mencionar que el siniestro provocó que la avenida sea cerrada de manera temporal, en dirección a Caquetá y Acho.

Incendio de bus Evifasa en la UNI . Tomen sus precauciones pic.twitter.com/8B953qtM70 — Almendra L. (@almendraloayzag) July 16, 2024

