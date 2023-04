Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, la joven que murió quemada tras el ataque del venezolano Sergio Tarache Parra, quien fue capturado ayer, martes 11 de abril, a manos de la Policía de Colombia, pidió justicia y exigió cadena perpetua contra el feminicida.

“Ahora estoy en pie de lucha. Quiero cadena perpetua, exijo, y yo quiero que mi país me proteja y me haga sentir segura. Que ese hombre va a pagar su culpa, que me den la certeza que no va a volver a salir y no hará daño. Mi hija sufrió mucho. El daño no solo fue de ella sino a toda mi familia”, indicó para América Noticias.

“No quiero que durante la prisión preventiva le den una semilibertad o libertad en domicilio. Que reciba su condena en prisión. Eso me dará la certeza de que no se volverá a escapar”, reclamó.

La mujer contó que le tomó de sorpresa la captura de Tarache Parra. “Me preguntaron ‘¿qué información tiene?’ yo le dije ‘¿información de qué?’. Cerca a las 11 de la noche la Policía me confirmó que sí, era él”, sostuvo.

Reiteró que el proceso de parte de las autoridades de justicia para busca al feminicida fue “muy lento”. Sin embargo, le aseguraron que agilizarán el proceso de extradición en las próximas 48 horas.

“Si ya tenían identificado al asesino, por qué esperar tanto tiempo, ha pasado tiempo para darle captura preliminar. A él lo han atrapado en el extranjero no en el Perú. Con esa lentitud ¿qué se puede esperar de otros casos”, resaltó.