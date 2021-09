Desde el pasado 4 de septiembre, las gestantes a partir de las 12 semanas de embarazo incluyendo a adolescentes pueden vacunarse contra el COVID-19. En esa línea, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública aprobó el protocolo para la inmunización a este grupo poblacional vulnerable.

El proceso de vacunación de mujeres gestantes peruanas y extranjeras residentes en el país comenzó el pasado 12 de junio, donde miles de gestantes, mayores de 18 años y con 28 semanas en adelante, acudieron a los centros de vacunación de todo el país.

Las personas de 30 años a más pueden acudir a los diversos vacunatorios distribuidos en Lima Metropolitana, Callao, así como en Ica y Lima Provincias para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Gabriela Jiménez, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), señaló en diálogo con RPP, que las gestantes serán vacunadas en el centro de vacunación cercano al establecimiento de salud donde realizan sus atenciones prenatales.

“Hasta estos días solo se podía inmunizar a embarazadas a partir de 28 semanas. Sin embargo, se hizo una revisión sobre el tema y se estableció que no existe efecto adverso. Cabe precisar que en Perú hemos estado vacunando a las gestantes con una edad gestacional mayor de 28 semanas. No obstante, las autoridades sanitarias del mundo y las ginecos-obstetras del país han hecho todas las revisiones, las consultas, y procede poder vacunar a todas las gestantes con más de 12 semanas de gestación. No hay ninguna posibilidad de tener algún efecto adverso”, declaró.

Para las gestantes se puede usar cualquiera de las vacunas que se están administrando; en el caso de que la gestante sea menor de edad (entre 12 y 17 años) la vacuna de uso autorizada en nuestro país es la de Pfizer, en este último grupo de menores de edad el consentimiento informado será firmado por el padre, la madre o el responsable legal.

A continuación explicaremos a detalle el protocolo publicado en el portal del Minsa:

Consideraciones específicas:

Las gestantes serán vacunadas en el centro de vacunación cercano al establecimiento de salud donde realiza sus atenciones prenatales y serán programadas de acuerdo al padrón de gestantes, establecidos por la autoridad competente.

Las gestantes deberán presentar su carnet de atención prenatal, sea del Minsa, Essalud o privados.

Si en caso no cuente con carnet de atención prenatal, deberán acudir a un establecimiento de salud público o privado para recabarlo.

Si ha recibido otra vacuna durante la gestación debe esperar 14 días para iniciar la vacunación contra el COVID-19.

Las reacciones adversas derivadas de la aplicación de la vacuna deben ser evaluadas y reportarse según la normatividad vigente. Las recomendaciones son similares a la población general: Después de recibida la vacuna, es posible que se presente algunos efectos secundarios, que generalmente es una señal de que su cuerpo está construyendo inmunidad. Los efectos pueden parecerse a un resfrío e incluso afectar la capacidad para realizar las actividades cotidianas, pero generalmente desaparecen en 1 a 3 días.

En el caso que la programación de la segunda dosis coincide con el puerperio, se deberá cumplir con ella y registrarlo.

Los pacientes post vacunación den continuar con sus atenciones prenatales.

Se debe tomar en cuenta que se deben continuar con los cuidados para evitar exposición a infección por COVID-19.

Flujo de atención:

ADMISIÓN

La persona gestante debe ser admitida a través de un flujo preferencial.

Se procede a su identificación con su DNI de encontrarse indocumentado se procederá a dar un código de identificación.

Verifican su condición de embarazo y edad gestacional con su carnet de atenciones prenatales.

Si en caso no se encontrara en el padrón se deberá proceder a la vacunación y su registro correspondiente.

TRIAJE

Ingresa sola o acompañada de un familiar mayor de edad, se procede a la toma de temperatura y presión arterial.

Se entrega el formato de consentimiento informado para que sea llenada y firmado por la gestante, en caso de ser menos de edad (12 a 17 años), el consentimiento informado debe ser firmado por el padre, la madre o responsable legal.

Pasa a valoración clínica y epidemiológica; en caso de pacientes gestantes menores de 14 años verificar a través del carnet o tarjeta de atención prenatal que esté recibiendo atención interdisciplinaria que corresponde.

PUNTO DE VACUNACIÓN

Se dispondrá de un punto de vacunación específico para su atención (módulo de atención preferente)

Se verifican datos, y se registra.

Se explica sobre la técnica de vacunación y el tipo de vacuna a administrar.

Personal o profesional de la salud debe cargar la jeringa con la solución de la vacuna y enseñarle al paciente o su cuidador que la jeringa está cargada.

Limpiar la zona de aplicación de la vacuna.

Introducir con rapidez la jeringa con el bisel hacia arriba y en ángulo de 90°.

Cubrir la zona punción con torunda de algodón.

Explicar las posibles reacciones de la vacuna.

Desechar los insumos propios de vacunación en la caja de bioseguridad.

MONITOREO Y OBSERVACIÓN

Se realizará observación por un periodo de 15 minutos para garantizar la identificación precoz de algún efecto adverso.

De presentarse algún ESAVI, se procederá de acuerdo al Plan Actualizado de Vacunación.

Culminado el tiempo de observación, el vacunado y su familiar o acompañante se retirarán del centro de vacunación.

De acuerdo a los estudios realizados de gestación y COVID-19, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave por esta enfermedad, en comparación con las mujeres del mismo grupo de edades. Este peligro puede incrementarse con la existencia de comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión.

Minsa precisó que la gestación no es una contraindicación para el uso de vacunas y en el esquema peruano de vacunación existe la priorización de las gestantes, que incluyen las vacunas contra el tétano, Difteria, hepatitis B e influenza, ya que los beneficios son mayores al evitar que la mujer contraiga estas enfermedades.

