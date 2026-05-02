El estrabismo ocular es una condición caracterizada por el desvío de uno o ambos ojos y puede tener consecuencias significativas si no se diagnostica y trata a tiempo, advirtió Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Oftalmosalud. Remarcó que, en niños, esta alteración puede interferir directamente con el adecuado aprendizaje visual, provocando ambliopía, también conocida como “ojo perezoso”, una condición que puede persistir hasta la vida adulta si no recibe tratamiento oportuno.

La especialista explicó que, en el caso de los adultos, el estrabismo puede aparecer de manera repentina y suele estar acompañado de diplopía o visión doble, una condición que no solo resulta incómoda, sino que puede llegar a ser incapacitante en la vida diaria.

“La población suele pensar que el estrabismo es solo un problema estético, pero en realidad puede ser un signo de alerta de enfermedades más complejas. Por eso es fundamental acudir a una evaluación especializada”, señaló Fabiola Quezada.

El estrabismo ocular es una condición caracterizada por el desvío de uno o ambos ojos y puede tener consecuencias significativas si no se diagnostica y trata a tiempo, advirtió Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Oftalmosalud.

Las causas del estrabismo son diversas y pueden incluir factores hereditarios, prematuridad, errores refractivos elevados (ametropías), enfermedades congénitas, así como patologías degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial, detalló Quezada. También puede estar relacionado con tumores, enfermedades neurológicas, traumatismos craneales o incluso cirugías oftalmológicas previas.

El estrabismo puede presentarse, según dijo, en cualquier etapa de la vida, por lo que su diagnóstico temprano es fundamental. Afirmó que, en muchos casos, esta condición actúa como un síntoma de advertencia frente a otros problemas de salud que requieren atención médica inmediata.

En cuanto al tratamiento, ella aseveró que este es indispensable y varía según la edad del paciente, la causa y la severidad del caso. Las alternativas incluyen el uso de lentes correctivos, prismas, tratamiento farmacológico e intervenciones quirúrgicas. Todos estos enfoques buscan mejorar tanto el desarrollo visual y neurológico en niños como la calidad de vida en pacientes adultos.

“La clave está en no postergar la consulta. Un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia en la evolución del paciente”, concluyó la especialista de Oftalmosalud.

Este sábado 9, Oftalmosalud realizará en su sede de San Juan de Miraflores (avenida Los Héroes 376) una campaña gratuita de salud visual dirigida a niños y adultos.