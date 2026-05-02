Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por

El estrabismo ocular es una condición caracterizada por el desvío de uno o ambos ojos y puede tener consecuencias significativas si no se diagnostica y trata a tiempo, advirtió Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Oftalmosalud. Remarcó que, en niños, esta alteración puede interferir directamente con el adecuado aprendizaje visual, provocando ambliopía, también conocida como “ojo perezoso”, una condición que puede persistir hasta la vida adulta si no recibe tratamiento oportuno.