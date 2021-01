La representante de Unicef Perú, Ana de Mendoza, presentó el Estudio de Normas Sociales relacionadas con el embarazo adolescente, basado en 6 mil encuestas realizadas en las regiones de Huancavelica, Loreto, Ucayali y en el distrito de Carabayllo, en Lima. Una de las conclusiones a las que llega este trabajo es que el tema del cuidado para evitar un embarazo “recae íntegramente en la mujer”.

La presentación se realizó en compañía del Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Aldo Lucchetti, La Directora de Cooperación de Canadá para Perú y Bolivia, Chantal Labelle, entre otras reconocidas autoridades.

Ana de Mendoza sostuvo al inicio de su exposición que “las normas sociales son reglas determinadas por la sociedad donde influyen las creencias de la población y que muchas veces limitan el ejercicio pleno de los derechos de la población adolescente como persona, pero también dentro de su familia y la comunidad”.

Ysabel Limache, oficial de Comunicación para el Desarrollo de UNICEF, señaló que el 34% de encuestados en Loreto, el 31% en Ucayali y el 14% en Huancavelica afirmaron que la responsabilidad de la anticoncepción le corresponde exclusivamente a la mujer. Esto también se relaciona con la idea de responsabilizar a las madres de los embarazos de sus hijas.

Una de las adolescentes que participó del lanzamiento del estudio de Unicef señaló que “es muy crítico ser adolescente a los 13 o 14 años e iniciar una vida sexual para la que no estas preparada. Si buscas información para cuidarte, en el centro de salud te tratan mal y ya no quieres regresar. Y si la chica sale embarazada, los padres la botan de la casa y lo peor, la pareja, quien fue la que no quiso que se cuide, la deja. Si ella sale adelante, y logra regresar a la escuela, los otros padres la ven como una mala influencia para sus hijos. Todo sale mal para una adolescente”.

La representante de Unicef sostuvo que las normas sociales son reglas determinadas por la sociedad que muchas veces limitan el ejercicio pleno de los derechos de la población adolescente como persona. (Foto: Unicef Perú)

Para Chantal Labelle, directora de Cooperación de Canadá, es básico promover un mayor acceso a información sobre salud sexual y reproductiva entre las familias y las y los adolescentes para empezar a lograr un cambio en la forma de pensar que tiene la sociedad en su conjunto.

El trabajo realizado por Unicef también revela que 3 de cada 10 adolescentes sexualmente activos, de entre 14 y 17 años, no usa ningún método para prevenir el embarazo. En Huancavelica y en Loreto, las adolescentes entre 14 y 17 años a quienes se les preguntó por qué no lo utilizaban de manera regular señalaron que no lo hacían porque “a su pareja no le gusta” o “les dio vergüenza adquirirlos”.

“Cuando una adolescente hace algo diferente a lo previsto por su círculo más cercano es vista con rechazo. Si compra un método anticonceptivo es señalada, si pide información también es señalada, si va a un centro de salud es mal vista. Se le sanciona socialmente cuando no se rige bajo las normas que la rodean y todo eso va en contra de la necesidad que tenemos como país de mejorar en el tema de la salud sexual y reproductiva”, afirmó Martha Rondón, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Estudio revela que 3 de cada 10 adolescentes sexualmente activos, de entre 14 y 17 años, no usa ningún método para prevenir el embarazo.(Foto: referencial / archivo / GEC)

Además, el estudio sostiene que el 48% de los encuestados ve perjudicado su proyecto de vida ante un embarazo adolescente. Asimismo, el 17% piensa que genera más pobreza y un 16% opina que causa más abortos. Asimismo, el 72% de los encuestados consideraba a la escuela como el espacio donde sentían más libertad para hablar sobre estos temas, pero debido al cierre de colegios por la pandemia esta posibilidad quedó anulada.

“En el sector salud estamos plenamente conscientes que el abordaje de este tema es complejo y que debemos empezar por un entrenamiento a los servidores de salud. Ellos no están capacitados para trabajar con adolescentes y ese es un gran déficit. No es un tema pediátrico y tampoco es un tema de adultos. Los adolescentes están en medio de una formación que no se ha dado y que urge brindar dentro del personal de salud”, señaló Aldo Lucchetti, director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

Cabe destacar que el trabajo realizado por Unicef permite reconocer cómo la cultura, las creencias y las acciones que adopta la familia y la sociedad influyen directamente en el comportamiento de las y los adolescentes en temas tan importantes como el embarazo.

“Cuando un país está en vías de desarrollo vemos como baja la tasa de embarazo adolescente. Sabemos que para lograrlo debemos cambiar comportamientos y que eso no se hace en un día, pero debemos empezar de una vez. Para eso necesitamos de políticas públicas que generen compromisos y logren los cambios que la niñez y adolescencia necesitan”, añadió finalmente Ana de Mendoza.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Francisco Sagasti indicó nuevas restricciones y horarios de toque de queda

TE PUEDE INTERESAR