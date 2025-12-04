La casa museo e Instituto Raúl Porras Barrenechea (IRPB), Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas, inaugurada el 21 de diciembre de 1965, cumple 60 años de vida institucional dedicada a la revaloración, conservación y restauración del legado de uno de los intelectuales más importantes del siglo XX.

Al interior de la casa del ilustre maestro sanmarquino —declarada, en 1980, como “Monumento Histórico y Artístico” y “Patrimonio Cultural del Perú” por el Ministerio de Educación—, el tiempo parece haberse detenido. En el espacio se conservan, custodian y exhiben el mobiliario, pinturas, esculturas, fotografías y recuerdos familiares y personales de Porras Barrenechea, así como “El archivo Porras”.

En cada estancia se cuenta la historia del gran Maestro: en el hall de entrada está parte de su uniforme diplomático, en la sala principal se exhibe el retrato de su madre Juana Barrenechea y Raygada; en su sala de trabajo, una colección de figurillas de Don Quijote y Sancho Panza; en lo que fuera su despacho, se ubica su antigua máquina de escribir Underwood; en el patio principal se exhiben imágenes con pasajes de la vida de Porras Barrenechea. Mientras que la biblioteca y el auditorio están dedicados a actividades académicas y culturales.

Hecha de adobe y quincha, la casa sobresale por su arquitectura de la época republicana en medio de modernos edificios. Esta se convirtió para el maestro en su hogar hasta su muerte y en el espacio en donde escribió sus obras sobre la Historia del Perú, preparó sus clases universitarias y magistrales discursos, así como juramentó y despachó como ministro de Estado de Relaciones Exteriores.

El Instituto Raúl Porras Barrenechea, cuyo actual director ejecutivo es el Embajador Luis Mendívil-Canales, dirige la labor de difusión de la vida y obra de Raúl Porras Barrenechea en el marco de la implementación del proceso de internacionalización, así como la investigación y difusión de las ciencias humanas y sociales a nuevas generaciones tanto a nivel nacional e internacional; así como también el de ser un punto de encuentro para la difusión de actividades académicas y culturales.

En el corazón de Miraflores

Considerada una joya arquitectónica, cultural e histórica, la casona se ubica en el corazón de Miraflores muy cerca del conocido Parque Kennedy y de la Municipalidad de Miraflores y del Parque Ecológico Raúl Porras Barrenechea, que le rinde homenaje al destacado intelectual del siglo XX. Además, forma parte de la ruta turística del distrito conjuntamente con la casa del escritor de “Tradiciones Peruanas” Ricardo Palma, que se encuentra a solo una cuadra de distancia.

Para conmemorar esta importante fecha, la casa museo e Instituto Raúl Porras Barrenechea (IRPB), celebrará este martes 16 de diciembre de 2025 una conferencia en sus instalaciones, ubicada en Calle Narciso de la Colina N° 398, del distrito de Miraflores.

El evento será presidido por la doctora Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y contará con la presentación y palabras de bienvenida del director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea, así como con la intervención del historiador Raúl Chanamé Orbe.