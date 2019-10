El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que el plan de restricción vehicular ‘Pico y placa’ para vehículos de carga pesada debe ser aplicado de todas formas, aunque enfatizó que se continúan realizando reuniones con los transportistas para buscar formas de que sus actividades no se vean afectadas de forma negativa.

“Estamos conversando con los transportistas para que no haya alguna afectación para ellos, porque hemos visto algunas actividades que sí se podrían ver afectadas si se aplica toda la medida global. Estamos viendo algunas alternativas. Mañana tenemos una nueva reunión con ellos y estoy seguro que nos pondremos de acuerdo”, indicó en el programa Agenda Política.

Agregó que no se puede dar marcha atrás en el desarrollo de medidas que solucionen la transitabilidad en la ciudad de Lima.

“Tiene que ir (‘Pico y placa’ para camiones), de todas maneras. En lo que no puede haber marcha atrás es en buscar medidas que solucionen la transitabilidad en Lima”.

- “ATU está caminando muy lento” -

De otro lado, comentó que conversó con la titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, y le comentó que esa entidad está “caminando muy lento” en lo que respecta a la búsqueda de soluciones para los problemas del transporte en la ciudad.

“He llamado y conversé con la presidente de la ATU. Nos reuniremos esta semana para generar puntos de contacto. Tenemos que generar soluciones para la gente. También le he dicho que siento que la ATU está caminando muy lento. Nos dijeron para abril, luego para julio y ahora me están diciendo para diciembre. Son cosas que conversaremos”, indicó.

Señaló que en la próxima reunión que sostendrá con María Jara también se delimitarán las competencias y responsabilidades que les corresponde a la Municipalidad de Lima y a la ATU.

“La ATU tiene que ver con el tema de transporte y la Municipalidad, con el tránsito. Hay algunas competencias relacionados con temas de transporte no motorizado, promoción de bicicletas y regulación de scooters. Cuando me comentan que esas cosas quieren ser llevadas a otro extremo, digo ‘cuidado no pisemos competencias que pueden ser municipales’”, puntualizó.