Cientos de mascotas y sus familias podrán acceder este domingo 14 de junio a servicios veterinarios gratuitos, vacunación antirrábica, jornadas de adopción y diversas actividades orientadas al bienestar animal durante la nueva edición de la Gran Campaña Veterinaria que se desarrollará en Lince. La actividad se realizará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo, así lo informó la Municipalidad de Lince.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que esta iniciativa forma parte de la política municipal orientada a promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer la salud pública en el distrito. “Seguimos impulsando acciones concretas para acercar servicios de calidad a las familias y garantizar el bienestar de los animales de compañía, que forman parte importante de nuestros hogares”, señaló la autoridad edil.

Durante la jornada se brindarán de manera gratuita consultas veterinarias, desparasitación, aplicación de antipulgas, limpieza de oídos, corte de uñas y vacunación antirrábica para canes, con stock limitado. Asimismo, se ofrecerán servicios a costo social como hemogramas y la aplicación de vacunas esenciales, entre ellas Quíntuple, Triple Felina, Leptospira y KC.

La campaña también incluirá una feria especializada con artículos para mascotas, registro en el Registro Nacional de Identificación y Registro de Animales (Renian), actividades recreativas y espacios de orientación para los propietarios. Además, se desarrollará una jornada de adopción responsable en coordinación con organizaciones dedicadas al rescate animal, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a perros y gatos que esperan un hogar.

Como parte de la actividad, se realizará una colecta de alimentos destinada a albergues y animales rescatados, promoviendo la solidaridad y el compromiso ciudadano con la protección animal.

Gran campaña veterinaria gratuita

Lince fortalece su política de bienestar animal

Las campañas veterinarias impulsadas por la comuna han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Mientras que en 2023 se realizaron tres jornadas, en 2024 la cifra aumentó a diez y en 2025 alcanzó catorce campañas, beneficiando a más de 700 mascotas.

En lo que va de 2026, con solo cuatro campañas ejecutadas, ya se han registrado más de 800 atenciones, superando los resultados obtenidos durante todo el año anterior. Estas cifras reflejan la creciente participación vecinal y consolidan a Lince como uno de los distritos con mayor impulso a las políticas de protección y bienestar animal.

La Municipalidad de Lince recordó a los asistentes que deberán acudir con sus mascotas usando correa y, de ser necesario, bozal, a fin de garantizar el orden y la seguridad durante toda la jornada.