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Lince ofrecerá servicio veterinario gratuito en campaña en favor de las mascotas
Lince ofrecerá servicio veterinario gratuito en campaña en favor de las mascotas
Por Redacción EC

Cientos de mascotas y sus familias podrán acceder este domingo 14 de junio a servicios veterinarios gratuitos, vacunación antirrábica, jornadas de adopción y diversas actividades orientadas al bienestar animal durante la nueva edición de la Gran Campaña Veterinaria que se desarrollará en Lince. La actividad se realizará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo, así lo informó la Municipalidad de Lince.

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