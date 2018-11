Patricia Juárez renunció al partido Solidaridad Nacional

Se rompió el vínculo. La teniente alcaldesa de Lima, Patricia Juárez, renunció a Solidaridad Nacional (SN), partido que lidera el alcalde Luis Castañeda Lossio. Según el portal Infogob, la abogada canceló su afiliación al partido el 16 de noviembre del 2018. “Prefiero no dar ninguna respuesta por el momento”, respondió la abogada cuando El Comercio le preguntó sobre su salida de la organización política y los motivos que la generaron.

Juárez siempre fue una férrea defensora de la gestión de Castañeda, que respondía los cuestionamientos y ataques a la administración del alcalde; sin embargo, en los últimas semanas no se le ha visto brindando conferencias de prensa, como en otras ocasiones, para pronunciarse sobre temas como el aumento de pasajes del Metropolitano, el incremento de las tarifas de peajes, los arbitrajes que enfrenta la municipalidad u otros. En el 2013 fue una de las voceras de la campaña a favor de la revocatoria contra la ex alcaldesa Susana Villarán.

Información de Infogob del JNE. El Comercio

Las discrepancias entre Juárez y Castañeda se evidenciaron durante la campaña a la Alcaldía de Lima. El detonante habría sido la elección del hijo de Castañeda como candidato de Solidaridad Nacional al sillón municipal. Él fue elegido por unanimidad por los delegados del partido. En una entrevista concedida en junio al diario Correo, Juárez dejó entrever que no habría estado de acuerdo con que Luis Castañeda Pardo sea el postulante del partido. “Yo soy una persona que he militado 20 años en Solidaridad Nacional y simplemente acato las decisiones de manera democrática, de la mayoría, y eso es todo. Soy una persona de partido y aún permanezco en SN”, declaró. En otra entrevista dijo que Castañeda Pardo reunía las condiciones para ser alcalde de Lima.

Fue en ese contexto que el entonces candidato a la Alcaldía de Lima, Roberto Gómez (Vamos Perú) sostuvo que Juárez “ha dado la cara en los peores momentos de la Municipalidad de Lima. No quiero entrar en los problemas internos de otros partidos, pero para mí sería un honor poder contar con su asesoría”. En la lista de regidores de Gómez figuraba el esposo de Juárez, José Danós. Cuando se le preguntó a Gómez si había evaluado invitar a Juárez a su partido, respondió: “Eso se dará en su momento. Siempre queda abierta la posibilidad de sumar por Lima”. Estas declaraciones habrían incomodado a Castañeda, quien salió a los medios a recalcar que la teniente alcaldesa no había renunciado a su partido.

Juárez es la que siempre encabeza las sesiones del Concejo Metropolitano. El jueves, sin embargo, este no se llevó a cabo. En el 2011 fue candidata al Congreso de la República por la Alianza Solidaridad Nacional, pero no obtuvo los votos necesarios. Este Diario intentó comunicarse con Martín Bustamante, secretario general de Solidaridad Nacional, pero no fue posible.

