En un contexto marcado por acelerados cambios sociales, culturales y tecnológicos, la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa) realizará los días 19 y 20 de junio la XVI Conferencia Internacional de Profesores (CIP 2026), un espacio de formación y reflexión que reunirá a docentes, directivos y especialistas nacionales e internacionales bajo el lema “Educar para la vida: humanidad, inclusión y aprendizajes que transforman”.

La conferencia nace como una invitación a volver al sentido profundo de la educación: formar personas capaces de desarrollarse integralmente, convivir con otros y construir una sociedad más humana. En esta edición, el encuentro abordará temas fundamentales como la educación centrada en la persona, la inclusión educativa, las prácticas pedagógicas basadas en evidencia, el bienestar socioemocional de los estudiantes y el cuidado de quienes tienen la misión de educar.

“La calidad de la educación no se mide solo en lo que los estudiantes saben, sino en quiénes llegan a ser”, es la premisa que inspira esta nueva edición de la CIP, que busca fortalecer las competencias de los educadores para responder a los desafíos actuales del aula desde una mirada ética, inclusiva y sustentada en la evidencia.

Ponentes internacionales

El programa contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales. Desde España llegará Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, referente iberoamericano en innovación educativa, inclusión y liderazgo pedagógico. También participará Martín Varela, subdirector de la Fundación Trilema y experto en transformación sistémica de instituciones educativas y acompañamiento de equipos directivos.

Desde Argentina estará presente Magdalena Clariá, psicóloga y especialista en bienestar socioemocional, convivencia escolar y acompañamiento a familias.

La representación peruana estará a cargo de Milagros Tapia Montesinos, doctora en Educación por la Universidad de Navarra y reconocida investigadora en alfabetización inicial, comprensión lectora y educación basada en evidencia.

Un programa que responde a los desafíos de la escuela actual

Durante dos jornadas, los participantes asistirán a conferencias plenarias y talleres especializados que abordarán temas como:

· Educación para la vida y formación en humanidad.

· Inclusión educativa y personalización del aprendizaje.

· Estrategias basadas en evidencia para mejorar la comprensión lectora.

· Bienestar y cuidado del docente.

· Convivencia escolar y prevención de la violencia.

· Educación emocional y autorregulación.

Además, la conferencia ofrecerá espacios de intercambio profesional que permitirán compartir experiencias exitosas y fortalecer redes de colaboración entre instituciones educativas.

La XVI Conferencia Internacional de Profesores se realizará en las instalaciones del Colegio San Agustín y espera congregar a cientos de educadores provenientes de diversas regiones del país.