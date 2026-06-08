Resumen

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El programa contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales
El programa contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales
Por Redacción EC

En un contexto marcado por acelerados cambios sociales, culturales y tecnológicos, la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa) realizará los días 19 y 20 de junio la XVI Conferencia Internacional de Profesores (CIP 2026), un espacio de formación y reflexión que reunirá a docentes, directivos y especialistas nacionales e internacionales bajo el lema “Educar para la vida: humanidad, inclusión y aprendizajes que transforman”.

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