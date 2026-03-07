Resumen

Archivo Regional de Tacna
El Gobierno Regional de Tacna inauguró la nueva sede del Archivo Regional, una infraestructura que resguardará más de 380 años de memoria histórica de esa zona fronteriza del país.

