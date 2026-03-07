El Gobierno Regional de Tacna inauguró la nueva sede del Archivo Regional , una infraestructura que resguardará más de 380 años de memoria histórica de esa zona fronteriza del país.

La ceremonia oficial incluyó una paraliturgia y la entrega de la resolución ejecutiva regional que dispone que el recinto lleve el nombre del historiador Luis Vicente Cavagnaro Orellana, gestor y promotor de este proyecto.

Inversión

La obra, ubicada en la avenida Bohemia Tacneña, en la distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, demandó una inversión de S/ 33,348,828.46 y se ejecutó en un área de 3,108.57 m².

El proyecto contempló cuatro componentes: fortalecimiento institucional y de la red de archivos, modernización tecnológica, equipamiento especializado e infraestructura física adecuada.

Infraestructura de última generación

El edificio cuenta con ocho repositorios dotados de estantería móvil y estática, además de un auditorio, sala de usos múltiples, hemeroteca, sala de exhibiciones y ambientes de recepción.

Para garantizar la conservación documental, dispone de un sistema de 22 cilindros de gas contra incendios, puertas y ventanas con cerrado al vacío resistentes a altas temperaturas y luminarias de 50 lúmenes, estándar apropiado para preservar documentos y facilitar la lectura.

El gobernador regional Luis Torres Robledo destacó la trascendencia de contar con un espacio idóneo para custodiar fondos coloniales, republicanos, notariales, civiles, institucionales, fotográficos y periodísticos desde 1642.

“El pueblo que no cuida, no ama y no protege su historia pierde la memoria. Este edificio es fruto del esfuerzo de varias gestiones y hoy se convierte en un referente nacional y sudamericano”, expresó.

La inauguración reunió a autoridades nacionales y regionales, entre ellas el jefe institucional del Archivo General de la Nación, Hugo Garma Saavedra; directores de archivos regionales de Ayacucho, Ucayali, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Apurímac; la directora del Archivo Regional de Tacna, Dayana Gil Loza; representantes del Ministerio de Cultura, diplomáticos y gremios civiles como la Sociedad de Artesanos y la Benemérita Sociedad de Señoras de Tacna.

Trascendencia de la obra

El nuevo Archivo Regional no solo asegura la preservación de la memoria histórica, sino que también fortalece la identidad cultural de Tacna, fomenta la investigación académica y garantiza el acceso democrático a documentos fundamentales para comprender la historia regional y nacional.