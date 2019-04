Tragedia en Fiori: Sutran denuncia penalmente a dueños de empresa, al conductor y al copiloto de bus

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) interpuso una denuncia penal contra los representantes de la empresa Sajy Bus, así como contra el conductor y el copiloto del ómnibus interprovincial que el último domingo se incendió en Fiori, causando la muerte de 17 personas.



Se trata de Alejandro Shimabukuro Bravo y Alejandro Yoshio Shimabukuro, gerentes de la empresa; así como José Quintana Barturen, Rodolfo Ivan Silva Coronado y los que resulten responsables por la tragedia.

Todos ellos fueron denunciados por la comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y salud en calidad de homicidio culposo, lesiones culposas graves, exposición al peligro o abandono de personas en peligro y por desobediencia a la autoridad.

El anuncio fue dado por la superintendente Patricia Cama Meza durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. A la reunión también había sido citado el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz; no obstante, hasta el momento no ha llegado a la sesión.



El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, llegó una hora tarde (la sesión inició a las 8:30 a.m.). Ambos deben explicar las acciones realizadas por sus gestiones para erradicar los terminales informales en sus jurisdicciones.

Inicia la sesión de comisión de transportes del Congreso de la República por la tragedia de #Fiori sin la presencia de los alcaldes de Lima Metropolitana y SMP, quienes fueron citados @Lima_ECpe pic.twitter.com/bfMKmI18Xx — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) 2 de abril de 2019

El domingo 31 de marzo, aproximadamente a las 7:40 p.m, el bus de la empresa Sajy Bus se incendió cuando iba a partir hacia Chiclayo en el terminal informal Fiori. El siniestro provocó la muerte de 17 personas, entre ellas 4 menores de edad, y dejó 7 heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico. Se investiga, si además de pasajeros, en el bus se transportaba combustible.