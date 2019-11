Los concesionarios de los corredores viales complementarios anunciaron que dejaron sin efecto la suspensión del servicio que iban a realizar este jueves, durante las primeras horas de la mañana, y que alertó a los miles de usuarios de los corredores azul, verde, rojo, morado y amarillo.

Ángel Mendoza, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), indicó que tendrán una reunión este jueves con la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, para analizar el tema. “Gracias a la intervención de la ATU estamos suspendiendo la medida anunciada para mañana”, indicó en comunicación con Canal N.

Por otro lado, lamentó que por parte de la Municipalidad de Lima (MML) no hayan recibido alternativas de solución. “Esta medida no se ha levantado por intervención de la municipalidad (…); es lamentable que antes de recibir una alternativa hemos recibido amenazas de resolución de contratos”, indicó; sin embargo, fuentes de la MML indicaron a este Diario que durante este día sí estuvieron dialogando y que no se realizó ninguna amenaza.

Vale recordar que durante la tarde, María Jara invocó el diálogo entre las partes para evitar que los usuarios salgan perjudicados y anunció un plan de contingencia. Y es que la ATU asumió las funciones en transporte de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao recién a fines de octubre.

“Exhorto a los operadores a deponer la medida de fuerza. A pesar de que no se ha concluido el proceso de fusión con Protransporte, adelantaremos las reuniones con los concesionarios a fin de encarar la informalidad, superposición de rutas y aquello que afecte a los usuarios”, indicó Jara en su cuenta de Twitter. Una posición diferente tuvo el alcalde Jorge Muñoz, quien señaló que existirían intereses económicos. “No admitiremos que se antepongan los fines económicos de un grupo de empresarios que quieren incrementar sus tarifas”, indicó.

Ante este escenario, la comuna limeña había iniciado un plan de contingencia que comprendía en adelantar el horario de servicio del Metropolitano y del Metro de Lima. La suspensión anunciada por los transportistas solo sería hasta las 8 a.m.

Este miércoles, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) denunció en conferencia de prensa que la ciudad está “invadida por la informalidad”, y por una “mala gestión” por parte de la Municipalidad de Lima, lo cual dificultaría la operación de los corredores.

Mendoza indicó que Pro Transporte, empresa adscrita a la Municipalidad de Lima, no ha cumplido con ejecutar la exclusividad de las vías concesionadas, el retiro de transporte informal, la modificación de los recorridos de rutas de Lima y Callao para que puedan circular los más de 600 buses que forman parte del sistema de transporte.