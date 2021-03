Conforme a los criterios de Saber más

Estuvo atendiendo incendios hasta poco antes de caer enfermero y empezar a sentir la falta de oxígeno. Tuvo que ser hospitalizado cuando el cuadro de coronavirus empezó a complicarle la salud. Mario Casaretto, jefe de los bomberos de Lima Centro,

El 4 de febrero, ya internado, cogió el teléfono y publicó un mensaje en sus redes sociales. “Tenía que vivirla para saber qué se siente, cómo se sufre […] En las 8 horas que tengo aquí, voy viendo morir a dos personas al costado y frente a mi cama […] Como siempre les dije, lucharé al pie del cañón y hasta quemar el último cartucho”.

Mario Casaretto estuvo más de un mes internado en una UCI, por el COVID-19. Ya se encuentra en recuperación.

Su estado se complicó aún más y los médicos lo conectaron a un respirador artificial porque sus pulmones tenían severos daños. Un mes después, Casaretto ha logrado salir de ese cuadro y ya está en la unidad de cuidados intermedios, recuperándose. Dicen que ya puede hablar, que pronto podrá dejar el hospital.

Otra fue la historia del brigadier general Duilio Nicolini, el Intendente General de los Bomberos. Él cayó enfermo a mediados de enero, se aisló en su casa en Lince, pero al complicarse lo hospitalizaron. No mejoró y por eso entró a una UCI. Falleció una semana y media después de ser entubado. Tenía 63 años.

Nicolini es uno de los 47 bomberos en actividad fallecidos a causa del COVID-19 y Casaretto está en la lista de los 448 bomberos que se infectaron y están luchando contra el virus ya sea en un hospital o en sus casas.

Duilio Nicolini, inspector general del Cuerpo General de Bomberos, falleció hace algunas semanas víctima del COVID-19 (Foto: GEC)

-Sin vacunas-

En teoría, los bomberos fueron considerados en la fase I del cronograma de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, ya se van a cumplir dos meses desde que inició la inmunización de la primera línea –el 9 de febrero– y hasta ahora ningún bombero ha sido vacunado.

Sin embargo, desde el inicio, los bomberos han buscado que el Gobierno los priorice, pero esas gestiones estuvieron marcadas por el escándalo. A mediados de febrero se conoció que el padrón enviado por el cuerpo de bomberos de Moquegua había incluido a Martín Vizcarra en lista de vacunación, pese a que el expresidente no está en actividad hace más de 20 años.

En ese momento, el entonces comandante general de los Bomberos, Larry Lynch, dijo que el exmandatario había estaba en “un listado camuflado entre los que son de la plana menor” de los bomberos de Moquegua. Lynch pidió que el caso se investigue pero hasta ahora se desconoce el resultado de estas indagaciones.

El expresidente Martín Vizcarra integró el cuerpo de bomberos de Moquegua, pero hace dos décadas que no está en actividad. Pese a ello, apareció en la lista de las personas por vacunar de esta institución. El padrón tuvo que ser revisado (Foto: archivo AFP)

Lo cierto es que, más allá de este incidente, hasta ahora no existe un cronograma claro de vacunación para los bomberos y es un asunto que preocupa en las compañías que todos los días atienden incendios, accidentes vehiculares y emergencias médicas. Se exponen al virus permanentemente.

El presidente del Consejo Nacional de Disciplina del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), brigadier general Raúl Begazo, dijo esta semana que el 40% de los miembros activos de los voluntarios está infectado con la enfermedad.

“Estamos en una severa crisis; estamos en primera línea y hasta ahora no hemos sido considerados en el proceso de vacunación. Nos dicen que somos primera línea pero no nos vacunan, nos dicen que no hay vacunas suficientes por ahora”, indicó en una radio.

La preocupación llegó a tal punto que casi 34 mil personas han firmado una petición pública para que se priorice a los voluntarios como se viene haciendo con los médicos, enfermeras, policías y militares, quienes ya están siendo vacunados.

-Reunión clave-

Ayer, durante una actividad en San Martín de Porres, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, tuvo una breve conversación con el director general de voluntariado de los bomberos, comandante CB Juan Carlos Morales Carpio. Ahí se acordó una nueva cita para la próxima semana con el fin de ir precisando el cronograma de vacunación.

Esta semana, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comunicó que “después de intensas gestiones” se fijó para la quincena de abril el inicio de la vacunación para sus miembros. La explicación es que para entonces llegarán nuevos lotes de vacunas. Lo que no se ha precisado es quiénes serán los primeros bomberos en ser vacunados.

La inmunización está supeditada a la llegada de más vacunas, dijo ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. “El factor limitante está siendo la llegada de las vacunas, la dificultad que se tiene para tener un cronograma claro está asociada a este tema”, explicó.

Quijandría precisó que a partir de abril se tiene prevista la llegada de 200 mil dosis semanales que se usarán para continuar inmunizando a las personas incluidas en la Fase I.

El Comercio intentó comunicarse con el comandante general de bomberos, Luis Ponce La Jara, para conocer más detalles de cuáles son las coordinaciones concretas con el Ministerio de Salud y cómo se están organizando para vacunar a los bomberos. Sin embargo, no fue posible contactarlo.