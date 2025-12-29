/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Año 2025: los personajes de la cultura y el entretenimiento que nos dejaron
A propósito del año 2025 que llega a su fin, recordamos a las personalidades del entretenimiento y la cultura que partieron. cine, televisión, música, arquitectura u otras disciplinas; todos destacaron por algo y aquí les rendimos homenaje.
Mario Vargas Llosa (Perú), Brigitte Bardot (Francia), Diane Keaton (EE.UU.) y Guillermo Rossini (Perú), algunas de las figuras que nos dejaron este 2025. / El Comercio/ AFP
Mario Vargas Llosa (Perú), Brigitte Bardot (Francia), Diane Keaton (EE.UU.) y Guillermo Rossini (Perú), algunas de las figuras que nos dejaron este 2025.
AFP2/54
Leo Dan. 22 de marzo de 1942 – 1 de enero de 2025. Cantante y compositor argentino, figura central de la balada latinoamericana. Foto AFP / EDGAR NEGRETE
Leo Dan. 22 de marzo de 1942 – 1 de enero de 2025. Cantante y compositor argentino, figura central de la balada latinoamericana. Foto AFP
AFP3/54
David Lynch. 20 de enero de 1946 - 15 de enero de 2025. Cineasta y artista estadounidense, creador de Twin Peaks y director de Mulholland Drive. Foto Elvis / OLIVIER LABAN-MATTEI
David Lynch. 20 de enero de 1946 - 15 de enero de 2025. Cineasta y artista estadounidense, creador de Twin Peaks y director de Mulholland Drive. Foto Elvis
GRUPO EL COMERCIO4/54
Nicolás Yerovi. 25 de mayo de 1934 – 19 de febrero de 2011. Poeta y periodista peruano, referente de la sátira política y cultural. Foto: El Comercio. / JOEL ALONZO
Nicolás Yerovi. 25 de mayo de 1934 – 19 de febrero de 2011. Poeta y periodista peruano, referente de la sátira política y cultural. Foto: El Comercio.
GRUPO EL COMERCIO5/54
Víctor Yaipén. 27 de marzo de 1956 – 19 de enero de 2021. Músico peruano y fundador de la Orquesta Candela, emblema de la cumbia norteña. Foto: El Comercio.
Víctor Yaipén. 27 de marzo de 1956 – 19 de enero de 2021. Músico peruano y fundador de la Orquesta Candela, emblema de la cumbia norteña. Foto: El Comercio.
AFP6/54
Marianne Faithfull. 29 de diciembre de 1946 – 30 de enero de 2025. Cantante y actriz británica, ícono del pop y la contracultura de los años sesenta. Foto AFP / PASCAL GUYOT
Marianne Faithfull. 29 de diciembre de 1946 – 30 de enero de 2025. Cantante y actriz británica, ícono del pop y la contracultura de los años sesenta. Foto AFP
JUAN PONCE VALENZUELA7/54
Gianfranco Annichini. 1941 – 12 de febrero de 2025. Director de cine y documentalista italo-peruano, figura clave del cine independiente. Foto: El Comercio. / JUAN PONCE VALENZUELA
Gianfranco Annichini. 1941 – 12 de febrero de 2025. Director de cine y documentalista italo-peruano, figura clave del cine independiente. Foto: El Comercio.
AP8/54
Michelle Trachtenberg. 11 de octubre de 1985 – 26 de febrero de 2025. Actriz estadounidense, conocida por Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl. Foto: AP. / Mark Mainz
Michelle Trachtenberg. 11 de octubre de 1985 – 26 de febrero de 2025. Actriz estadounidense, conocida por Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl. Foto: AP.
AP9/54
Gene Hackman. 30 de enero de 1930 – 18 de febrero de 2025. Actor estadounidense, dos veces ganador del Óscar por The French Connection y Unforgiven. Foto: AP.
Gene Hackman. 30 de enero de 1930 – 18 de febrero de 2025. Actor estadounidense, dos veces ganador del Óscar por The French Connection y Unforgiven. Foto: AP.
AP10/54
David Johansen. 9 de enero de 1950 – 28 de febrero de 2025. Músico y actor estadounidense, vocalista de New York Dolls y figura del protopunk. Foto: AP / Gonzalo Galarza
David Johansen. 9 de enero de 1950 – 28 de febrero de 2025. Músico y actor estadounidense, vocalista de New York Dolls y figura del protopunk. Foto: AP
AFP11/54
Paquita la del Barrio. 2 de abril de 1947 – 17 de febrero de 2025. Cantante mexicana de música popular, referente del despecho femenino con temas como “Rata de dos patas”. Foto AFP / ROBYN BECK
Paquita la del Barrio. 2 de abril de 1947 – 17 de febrero de 2025. Cantante mexicana de música popular, referente del despecho femenino con temas como “Rata de dos patas”. Foto AFP
12/54
Paul Flores. 21 de septiembre de 1984 – 16 de marzo de 2025. También conocido como El Russo, fue un cantante peruano de cumbia y vocalista de la orquesta Armonía 10. Foto: Difusión
Paul Flores. 21 de septiembre de 1984 – 16 de marzo de 2025. También conocido como El Russo, fue un cantante peruano de cumbia y vocalista de la orquesta Armonía 10. Foto: Difusión
AFP13/54
Émilie Dequenne. 29 de agosto de 1981 – 16 de marzo de 2025. Actriz belga, premiada en Cannes por Rosetta. Foto AFP / KENZO TRIBOUILLARD
Émilie Dequenne. 29 de agosto de 1981 – 16 de marzo de 2025. Actriz belga, premiada en Cannes por Rosetta. Foto AFP
EL COMERCIO14/54
Élida Román. 1941 – 18 de marzo de 2025. Curadora, crítica y promotora del arte peruano, figura clave en la difusión del arte contemporáneo en el país. Foto: El Comercio. / ALESSANDRO CURRARINO
Élida Román. 1941 – 18 de marzo de 2025. Curadora, crítica y promotora del arte peruano, figura clave en la difusión del arte contemporáneo en el país. Foto: El Comercio.
15/54
Richard Chamberlain. 31 de marzo de 1934 – 29 de marzo de 2025. Actor estadounidense considerado como El rey de las miniseries. Foto: Agencias
Richard Chamberlain. 31 de marzo de 1934 – 29 de marzo de 2025. Actor estadounidense considerado como El rey de las miniseries. Foto: Agencias
AFP16/54
Val Kilmer. 31 de diciembre de 1959 – 1 de abril de 2025. Actor estadounidense, recordado por Top Gun, The Doors y Batman Forever. Foto Elvis / JASON MERRITT
Val Kilmer. 31 de diciembre de 1959 – 1 de abril de 2025. Actor estadounidense, recordado por Top Gun, The Doors y Batman Forever. Foto: AFP
17/54
Guillermo Gutiérrez. 1962 - 5 de abril de 2025. Conocido como ‘El Tío Factos’, escritor y crítico cultural peruano, integrante del canal digital La Roro Network.
Guillermo Gutiérrez. 1962 - 5 de abril de 2025. Conocido como ‘El Tío Factos’, escritor y crítico cultural peruano, integrante del canal digital La Roro Network.
EFE18/54
Mario Vargas Llosa. 28 de marzo de 1936 – 13 de abril de 2025. Escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, autor de Conversación en La Catedral. Foto: EFE. / TERESA SUAREZ
Mario Vargas Llosa. 28 de marzo de 1936 – 13 de abril de 2025. Escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, autor de Conversación en La Catedral. Foto: EFE.
EL COMERCIO19/54
Álamo Pérez-Luna. 29 de julio de 1963 – 7 de abril de 2025. Periodista, escritor y conductor de televisión peruano, conocido por programas como Vidas Extremas y Diez. Foto: EL Comercio / ALESSANDRO CURRARINO
Álamo Pérez-Luna. 29 de julio de 1963 – 7 de abril de 2025. Periodista, escritor y conductor de televisión peruano, conocido por programas como Vidas Extremas y Diez. Foto: EL Comercio
EL COMERCIO20/54
Jorge Acuña Paredes. 1931 – 30 de abril de 2025. Actor y pionero del teatro callejero peruano, considerado uno de los grandes exponentes del mimo en Perú. Foto: El Comercio / hugo perez
Jorge Acuña Paredes. 1931 – 30 de abril de 2025. Actor y pionero del teatro callejero peruano, considerado uno de los grandes exponentes del mimo en Perú. Foto: El Comercio
AFP21/54
Robert Benton. 29 de septiembre de 1932 – 11 de mayo de 2025. Director y guionista estadounidense, ganador del Óscar por Kramer vs. Kramer. Foto AFP / STAN HONDA
Robert Benton. 29 de septiembre de 1932 – 11 de mayo de 2025. Director y guionista estadounidense, ganador del Óscar por Kramer vs. Kramer. Foto AFP
EL COMERCIO22/54
Luis Alva. 10 de abril de 1927 – 15 de mayo de 2025. Tenor lírico peruano, figura emblemática de la ópera internacional y fundador de la Asociación Prolírica del Perú. Foto: El Comercio / ENRIQUE CUNEO
Luis Alva. 10 de abril de 1927 – 15 de mayo de 2025. Tenor lírico peruano, figura emblemática de la ópera internacional y fundador de la Asociación Prolírica del Perú. Foto: El Comercio
AP23/54
Sebastião Salgado. 8 de febrero de 1944 – 23 de mayo de 2025. Fotógrafo brasileño, referente mundial del fotoperiodismo humanista. Foto: AP / Luca Bruno
Sebastião Salgado. 8 de febrero de 1944 – 23 de mayo de 2025. Fotógrafo brasileño, referente mundial del fotoperiodismo humanista. Foto: AP
AP24/54
Brian Wilson. 20 de junio de 1942 – 11 de junio de 2025. Músico y compositor estadounidense, cerebro creativo de The Beach Boys. Foto: AP / Matt Sayles
Brian Wilson. 20 de junio de 1942 – 11 de junio de 2025. Músico y compositor estadounidense, cerebro creativo de The Beach Boys. Foto: AP
EL COMERCIO25/54
Angélica Sasaki. 1938 – 11 de junio del 2025. Chef peruana, referente y pionera de la cocina nikkei contemporánea. Foto: El Comercio / FERNANDO FUJIMOTO
Angélica Sasaki. 1938 – 11 de junio del 2025. Chef peruana, referente y pionera de la cocina nikkei contemporánea. Foto: El Comercio
GRUPO EL COMERCIO26/54
Gerardo Chávez. 16 de noviembre de 1937 – 22 de junio de 2025. Pintor y escultor peruano, considerado una figura central del arte moderno nacional y latinoamericano. Foto: El Comercio. / Renzo Salazar
Gerardo Chávez. 16 de noviembre de 1937 – 22 de junio de 2025. Pintor y escultor peruano, considerado una figura central del arte moderno nacional y latinoamericano. Foto: El Comercio.
PERU2127/54
Óscar Carrillo. 29 de agosto de 1965 – 26 de junio de 2025. Actor y director peruano de teatro, cine y televisión, recordado por su papel en Los de arriba y los de abajo. Foto: El Comercio. / RENZO SALAZAR
Óscar Carrillo. 29 de agosto de 1965 – 26 de junio de 2025. Actor y director peruano de teatro, cine y televisión, recordado por su papel en Los de arriba y los de abajo. Foto: El Comercio.
AFP28/54
Michael Madsen. 25 de septiembre de 1957 al 3 de julio del 2025. Actor de Hollywood, estuvo en “Reservoir Dogs” de Quentin Tarantino. Foto: AFP. / TIZIANA FABI
Michael Madsen. 25 de septiembre de 1957 al 3 de julio del 2025. Actor de Hollywood, estuvo en “Reservoir Dogs” de Quentin Tarantino. Foto: AFP.
AFP29/54
Ozzy Osbourne. 3 de diciembre de 1948 al 22 de julio del 2025. Músico, fundador de Black Sabbath. / YARON BRENER
Ozzy Osbourne. 3 de diciembre de 1948 al 22 de julio del 2025. Músico, fundador de Black Sabbath.
AFP30/54
Julian McMahon. 27 de julio de 1968 al 2 de julio del 2025. Actor, protagonizó “Nip Tuck”. / VALERIE MACON
Julian McMahon. 27 de julio de 1968 al 2 de julio del 2025. Actor, protagonizó “Nip Tuck”.
AFP31/54
Hulk Hogan. 11 de agosto de 1953 al 24 de julio del 2025. Ídolo de la lucha libre. / ANGELA WEISS
Hulk Hogan. 11 de agosto de 1953 al 24 de julio del 2025. Ídolo de la lucha libre.
EL COMERCIO32/54
Celso Garrido Lecca. 9 de marzo de 1926 al 11de agosto del 2025. Compositor peruano. / DANTE PIAGGIO
Celso Garrido Lecca. 9 de marzo de 1926 al 11de agosto del 2025. Compositor peruano.
AFP33/54
Eddie Palmieri. 15 de diciembre de 1936 al 6deagosto del 2025. Músico ganador del Grammy. / RAYMOND ROIG
Eddie Palmieri. 15 de diciembre de 1936 al 6deagosto del 2025. Músico ganador del Grammy.
AFP34/54
Terence Stamp. 22 de julio de 1938 al 17 de agosto del 2025. Actor de Hollywood, estuvo en “Superman II”. Foto: AFP / VALERY HACHE
Terence Stamp. 22 de julio de 1938 al 17 de agosto del 2025. Actor de Hollywood, estuvo en “Superman II”. Foto: AFP
AFP35/54
Giorgio Armani. 11 de julio de 1934 al 4 de septiembre del 2025. Diseñador de modas. Foto: AFP / CHRISTOPHE SIMON
Giorgio Armani. 11 de julio de 1934 al 4 de septiembre del 2025. Diseñador de modas. Foto: AFP
TROME36/54
Jaime Chincha. 23 de diciembre de 1976 al 7 de septiembre del 2025. Periodista peruano. Foto: El Comercio
Jaime Chincha. 23 de diciembre de 1976 al 7 de septiembre del 2025. Periodista peruano. Foto: El Comercio
AFP37/54
Robert Redford. 18 de Agosto de 1936 al 16 de septiembre del 2026. Actor de Hollywood, protagonizó “Todos los hombres del presidene”, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “Out of Africa”, etc. / VALERY HACHE
Robert Redford. 18 de Agosto de 1936 al 16 de septiembre del 2026. Actor de Hollywood, protagonizó “Todos los hombres del presidene”, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “Out of Africa”, etc.
GRUPO EL COMERCIO38/54
Hernán Romero. 5 de junio de 1942 al 23 de septiembre del 2025. Actor peruano, participó en películas como “Sin compasión”, “No se lo digas a nadie”, etc. Foto: El Comercio / HUGO PEREZ
Hernán Romero. 5 de junio de 1942 al 23 de septiembre del 2025. Actor peruano, participó en películas como “Sin compasión”, “No se lo digas a nadie”, etc. Foto: El Comercio
AFP39/54
Claudia Cardinale. 15 de abril de 1938 al 23 de septiembre del 2025. Actriz, participó en cintas como “Érase una vez en el oeste”, “8 ½”, etc. Foto: AFP / MYCHELE DANIAU
Claudia Cardinale. 15 de abril de 1938 al 23 de septiembre del 2025. Actriz, participó en cintas como “Érase una vez en el oeste”, “8 ½”, etc. Foto: AFP
TROME40/54
Camucha Negrete. 22 de abril de 1945 al 27 de septiembre del 2025. Actriz y presentadora de TV peruana, participó en la primera adaptación al cine de “Pantaleón y las visitadoras”. Foto: El Comercio / ROBERTO ROJAS
Camucha Negrete. 22 de abril de 1945 al 27 de septiembre del 2025. Actriz y presentadora de TV peruana, participó en la primera adaptación al cine de “Pantaleón y las visitadoras”. Foto: El Comercio
AFP41/54
Jane Goodall. 3 de abril de 1934 al 1 de octubre del 2025. Primatóloga y antropóloga, defensora del medio ambiente. Foto: AFP / CHRIS KLEPONIS
Jane Goodall. 3 de abril de 1934 al 1 de octubre del 2025. Primatóloga y antropóloga, defensora del medio ambiente. Foto: AFP
ALONSO CHERO.EL COMERCIO42/54
Enrique Ciriani. 30 de diciembre de 1936 al 3 de octubre del 2025. Arquitecto peruano. Foto: El Comercio / ALONSO CHERO
Enrique Ciriani. 30 de diciembre de 1936 al 3 de octubre del 2025. Arquitecto peruano. Foto: El Comercio
AFP43/54
Diane Keaton. 5 de enero de 1946 al 11 de octubre del 2025. Actriz de Hollywood, participó en cintas como “Annie Hall”, “El Padrino”, “Manhattan”, etc. Foto: AFP / VALERIE MACON
Diane Keaton. 5 de enero de 1946 al 11 de octubre del 2025. Actriz de Hollywood, participó en cintas como “Annie Hall”, “El Padrino”, “Manhattan”, etc. Foto: AFP
AFP44/54
Ace Frehley. 27 de abril de 1951 al 16 de octubre del 2025. Músico, fundador de Kiss. Foto: AFP / JEFF HAYNES
Ace Frehley. 27 de abril de 1951 al 16 de octubre del 2025. Músico, fundador de Kiss. Foto: AFP
AFP45/54
Bjorn Andresen. 26 de enero de 1955 al 25 de octubre del 2025. Actor, se hizo famoso por interpretar al joven Tadzio en “Muerte en Venecia”. Foto: AFP / ANDERS WIKLUND
Bjorn Andresen. 26 de enero de 1955 al 25 de octubre del 2025. Actor, se hizo famoso por interpretar al joven Tadzio en “Muerte en Venecia”. Foto: AFP
PERU2146/54
Guillermo Rossini. 3 de septiembre de 1932 al 22 de noviembre del 2025. Actor cómico peruano, condujo “Los Chistosos” de RPP. Foto: El Comercio / ROBERTO CACERES
Guillermo Rossini. 3 de septiembre de 1932 al 22 de noviembre del 2025. Actor cómico peruano, condujo “Los Chistosos” de RPP. Foto: El Comercio
AFP47/54
Udo Kier. 14 de octubre de 1944 al 23 de noviembre del 2025. Actor alemán, participó en “La sangre de Drácula”. Foto: AFP / VALERIE MACON
Udo Kier. 14 de octubre de 1944 al 23 de noviembre del 2025. Actor alemán, participó en “La sangre de Drácula”. Foto: AFP
AFP48/54
Mani Mounfield. 16 de noviembre de 1962 al 20 de noviembre del 2025. Músico británico, miembro de Stone Roses y Primal Scream. Foto: AFP / LINDSEY PARNABY
Mani Mounfield. 16 de noviembre de 1962 al 20 de noviembre del 2025. Músico británico, miembro de Stone Roses y Primal Scream. Foto: AFP
EL COMERCIO49/54
Carlos Runcie Tanaka. 1958-2025. Escultor peruano. Foto: El Comercio / ALESSANDRO CURRARINO
Carlos Runcie Tanaka. 1958-2025. Escultor peruano. Foto: El Comercio
50/54
Peter Greene. 8 de octubre de 1965 al 12 de diciembre del 2025. Actor de Hollywood, participó en “Pulp Fiction”. Foto: Miramax
Peter Greene. 8 de octubre de 1965 al 12 de diciembre del 2025. Actor de Hollywood, participó en “Pulp Fiction”. Foto: Miramax
AFP51/54
Rob Reiner. 6 de marzo de 1947 al 14 de diciembre del 2025. Director de cine, creador de obras como “This is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “Cuando Harry conoció a Sally”, etc. Foto: AFP / ROBYN BECK
Rob Reiner. 6 de marzo de 1947 al 14 de diciembre del 2025. Director de cine, creador de obras como “This is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “Cuando Harry conoció a Sally”, etc. Foto: AFP
AFP52/54
Brigitte Bardot. 28 de septiembre de 1934 al 28 de diciembre del 2025. Actriz francesa. Foto: AFP / -
Brigitte Bardot. 28 de septiembre de 1934 al 28 de diciembre del 2025. Actriz francesa. Foto: AFP
AFP53/54
James Ransone. 2 de junio de 1979 al 19 de diciembre del 2025. Actor de Hollywood, participó en “The Wire” e “It: parte 2”. Foto: AFP / ROBYN BECK
James Ransone. 2 de junio de 1979 al 19 de diciembre del 2025. Actor de Hollywood, participó en “The Wire” e “It: parte 2”. Foto: AFP
AFP54/54
Cary-Hiroyuki Tagawa. 27 de septiembre de 1950 al 4 de diciembre del 2025. Actor japonés que hizo carrera en Hollywood, participó en cintas como “Mortal Kombat” y “Showdown in Little Tokyo”. Foto: AFP / VALERIE MACON
Cary-Hiroyuki Tagawa. 27 de septiembre de 1950 al 4 de diciembre del 2025. Actor japonés que hizo carrera en Hollywood, participó en cintas como “Mortal Kombat” y “Showdown in Little Tokyo”. Foto: AFP