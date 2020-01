Se busca diseñador recién egresado. Requisitos: seis años de experiencia, tres medallas olímpicas y al menos dos superpoderes. Lo bueno de los memes es que, si bien pueden describir realidades preocupantes, se enfrentan a dichos panoramas provocando sonrisas. De otra forma, ver a Adrien Brody en la escena del "El pianista" quien andrajoso pide piedad a los enemigos al grito de "¡Por favor, no disparen! Soy diseñador gráfico", podría doler muchísimo.

Los memes podrían dar cuenta de la crisis que vive el diseño gráfico ahora que se enfrenta al internet y sus ofertas insuperables. Logos a dos dólares. Páginas web con todas las de la ley a menos de 500 soles. Hoy, más que nunca, los precios están en el suelo y la tendencia parece invariable. La competencia, para algunos, desleal, no toma rehenes. Pero no todos opinan en contra de los precios de feria.

Reír para no llorar (por su ortografía). La crudeza hecha meme.

Richars Meza, organizador del Latin American Design Festival –cuya fecha central se celebrará el 29 de febrero en el Teatro Municipal– es uno de los que no cree que el embate de la web haya creado una crisis en su negocio. "Creo que esas opciones, esas oportunidades, ayudan a fomentar el diseño –afirma–. En realidad, uno de los grandes problemas es que la gente no sabe bien qué es el diseño; así que la aparición de plataformas o servicios de muy bajo costo va a servir para difundir lo que hacemos. No creo que sea perjudicial. Siempre va a haber, en todos los negocios, opciones muy económicas".

Los memes que destacan los problemas que padecen los diseñadores gráficos son, para Meza, una forma en la que los mismos actores del sector se ríen de sí mismos. No es que esas situaciones no ocurran, pero siempre hay que sacar lo mejor de los problemas. "El diseño es una de esas profesiones que no son muy comprendidas por la gente –agrega–. En realidad, muchos nos ven y se preguntan qué hacemos. Y claro: estamos todo el rato frente a la computadora, alineando, moviendo letras, y eso nos puede tomar un hora o hasta que sintamos que está bien. Eso para algunos puede ser ridículo. Por eso creo que esos memes están bien".

Eso sí: Meza es un convencido que esa supuesta crisis –que para él, siempre ha existido– no es lo único que ha causado la precarización del sector. "Siempre hay quienes van a trabajar por menos. Imagino que eso pasa en todas las profesiones, pero al ser un sector tan pequeño tal vez repercuta más. No es nada del otro mundo: así como hay opciones de almuerzo que cuestan 30 soles, también las hay de siete. Entonces, ¿se podría afirmar que el segundo va a afectar al primero? No necesariamente. Hay ofertas para todos los públicos".

HACER PATRIA

Todavía, en el Perú, no se le ha dado el suficiente valor al diseño. Está ahí, está en todos lados y nos da mensajes a cada rato, pero pocos lo reconocen. En ese sentido, en este país, el diseño siempre ha estado en crisis.

"Mira, el hermano mayor del diseño es la publicidad. Si preguntas a tus papás o abuelos qué es, te van a responder aquello que sale en la televisión entre los programas que ven. Pero si les preguntas por el diseño no van a saber qué decir. Solo el hecho de que la gente comprenda mejor qué es la publicidad hace que tenga un mayor valor. El tema es que ambos son importantes. Si la gente no conoce el diseño, ¿cómo lo puede valorar?".

Richars Meza organiza la sexta edición del Latin American Design Festival (LAD Fest) . (Foto: Rolly Reyna)

Meza da un ejemplo que se ve todos los días y que ejemplifica bien su tesis. Los empresarios se desviven por montar sus negocios y, al final y si les queda algo de presupuesto, se ponen a pensar en hacer el logotipo. "Vamos a encontrar algo barato", se les escucha decir porque el diseño no está presente desde el inicio, lugar que sí ocupa la publicidad porque, claro, sin ella no se puede vender.

La reflexión hace que Meza regrese al inicio de la charla, al meme que ridiculiza una oferta laboral que pide que el diseñador haga milagros. "Ese es otro aspecto negativo: los clientes, cuando les dices que eres diseñador, asumen que sabes hacer páginas web, editar videos, filmar, crear logotipos, diagramar libros. Esperan que seas un “todista” y muchas veces no es así. Puedes tener conocimientos, pero al final, cada uno se especializa en ciertos temas".

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DISEÑO

La interrogante cae de madura: ¿qué es el diseño? Eludiendo la definición de la Real Academia y acercándola a cuestiones publicitarias, es crear, también solucionar problemas, ya sea con objetos físicos o de cualquier otra naturaleza, para cumplir ciertos objetivos.

Desde la señalética de las calles, de los edificios residenciales, pasando por los sistemas operativos de las computadoras o los periódicos, hasta –si se quiere– en nuestros propios cuerpos, diseñados por la naturaleza para ser aptos para ciertas tareas.

"Es toda la experiencia –dice Meza–. Te compras un teléfono y está desde que abres la caja y ves cómo se levanta la tapa. Todo está pensado, desde que Apple revolucionó el mercado, para abrirlos como si fueran joyas".

Jane Walker, creación de Alex Trochut, uno de los invitados del LAD Fest.

Hay quienes hablan también del diseño como arte. Alex Trochut –diseñador nacido en Barcelona, recordado por su Jean Walker (la versión femenina de Jhonnie Walker), ganador de varios Leones de Cannes, CLIO, nominado a los Grammy, y quien llega a Lima como uno de los invitados del LAD Fest– tiene una opinión al respecto. En un artículo escrito para la revista "Gráffica", él marca distancia.

“No creo que el diseño sea arte. [Los veo] como dos lenguajes diferentes, sin embargo, creo que los diseñadores pueden hablar el “lenguaje del arte” (crear arte), al igual que los artistas pueden hablar el “lenguaje del diseño” (hacer diseño). [...] Lo que realmente dibuja para mí una línea, es la intención tras el acto creativo. [...] Veo que las intenciones del diseño están más centradas en cómo expresar su limitado y positivo vocabulario: belleza, éxito, felicidad [...] Mientras que el arte pretende cubrir y descubrir las ideas que necesitan ser expresadas, sin tener realmente ningún límite o tabú sobre los temas, o incluso se preocupa por tener un significado específico.”, anotó.

EL FESTIVAL

El 29 de febrero es la fecha central del LAD Fest. Será en el Teatro Municipal de Lima.

Entradas y más información: http://ladfest.org/