“Objetos Vitales”: cuando el cuerpo interpreta el arte popular

¿Qué ocurre cuando la danza entra al museo? La respuesta la propone “Objetos Vitales: entre ñucchus y pantihuaytas”, una serie de intervenciones escénicas a la obra de la artista cusqueña Genoveva Núñez Herrera, que van por el Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga de la PUCP. La iniciativa, propuesta de la bailarina y docente Lucía Ginocchio, quien sumó a sus colegas Silvia Agreda y Pachi Valle Riestra, es una muestra de que se puede interpretar el arte plástico con otras disciplinas.

En entrevista con El Comercio Valle Riestra, directora del proyecto, dijo que esta propuesta escénica es una forma de tender puentes entre el museo y sus visitantes: “Lo que hacemos es una interpretación de lo que son las colecciones. Estamos evidenciando todo aquello que ha pasado por nuestra mente y cuerpo a raíz de lo que vemos de Genoveva. No tratamos de ser figurativos ni de representar de forma muy exacta lo que ya está en las piezas; es interpretar, asociar”. La performance busca que los espectadores se acerquen al arte desde lo personal, que se rompa la distancia entre la persona y el espacio del museo.

“Lo que queremos es un poco develar las distintas maneras en las que uno puede responder a una pieza. A veces creo que muchas personas se sienten intimidadas cuando van a ver arte, de no entender o no captar lo que el autor quiere decir. Y lo que queremos compartir es que hay múltiples formas de responder y conectarse con una exposición de arte. Es una invitación a que el público dé rienda suelta a sus propias asociaciones y a sus propias respuestas con la colección”, añadió la bailarina, quien trabajó esta iniciativa desde febrero último.

Genoveva Núñez Herrera en su taller. / Adrián Alcocer

Vale resaltar que la muestra de Genoveva Núñez, “Entre ñucchus y pantihuaytas: flores de retablo”, reúne retablos, esculturas, pinturas y dibujos inspirados en cuentos orales del Cusco. Es, además, su primera exposición individual, y se enmarca en su trayectoria como artesana popular. Ella es viuda del retablista Jesús Urbano Rojas. La propuesta de danza ganó el Concurso Anual de Proyectos de Creación PUCP 2024, en la modalidad de investigación-creación.

Para Valle Riestra la exhibición de doña Genoveva es una puesta lúdica y, al mismo tiempo, minuciosa; la confirmación de que el arte toma tiempo, donde el arte significativo pesa más por su calidad que por la cantidad.

“Ella nos dijo, en una de las primeras conversaciones que tuvimos, que si no tenía el tiempo y la paciencia para hacer los retablos, no los podía hacer. Para mí eso reafirma cómo nos tenemos que acercar a la creación artística ahora que, más bien, estamos un poco empujados a producir y tener cantidad de productos, y no necesariamente darle tiempo a cada proceso”, sostuvo Valle Riestra.