El horror japonés confirma su llegada a los cines peruanos con “Dollhouse: Muñeca maldinta”, siendo Perú el primer país de la región en el que se proyectará, a partir del jueves 2 de octubre.

La cinta, dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto, se convirtió en un fenómeno en Japón tras su estreno llevando a más de un millón de personas a las salas.

La historia sigue a Yoshie, una madre que enfrenta la trágica pérdida de su hija y encuentra consuelo en una muñeca misteriosa comprada en un mercado de antigüedades. Parecida a su pequeña fallecida, la muñeca Aya se convierte en objeto de obsesión despertando un intenso vínculo como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa. El film explora el duelo y la fragilidad emocional a través de un relato inquietante.

“Dollhouse: Muñeca maldita”, película de terror japonesa, llega a los cines peruanos. (Foto: Instagram)

Siguiendo la línea de clásicos del j-horror como “El Aro”, “Ju-on The Grudge” y “Audition”, la película genera la misma intriga.

El reparto lo completan Tetsushi Tanaka y Ken Yasuda, en una producción que mezcla suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, consolidando al género japonés como uno de los más escalofriantes del mundo.

Con una duración de 109 minutos, la película estará disponible en versiones dobladas y subtituladas en los cines del Perú. Estaré en cartelera desde el jueves 2 de octubre.