El horror japonés confirma su llegada a los cines peruanos con “Dollhouse: Muñeca maldinta”, siendo Perú el primer país de la región en el que se proyectará, a partir del jueves 2 de octubre.
La cinta, dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto, se convirtió en un fenómeno en Japón tras su estreno llevando a más de un millón de personas a las salas.
LEE: “Ne Zha 2”: ¿cómo una película china cambió las reglas del cine animado y superó a Disney y Pixar?
La historia sigue a Yoshie, una madre que enfrenta la trágica pérdida de su hija y encuentra consuelo en una muñeca misteriosa comprada en un mercado de antigüedades. Parecida a su pequeña fallecida, la muñeca Aya se convierte en objeto de obsesión despertando un intenso vínculo como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa. El film explora el duelo y la fragilidad emocional a través de un relato inquietante.
Siguiendo la línea de clásicos del j-horror como “El Aro”, “Ju-on The Grudge” y “Audition”, la película genera la misma intriga.
El reparto lo completan Tetsushi Tanaka y Ken Yasuda, en una producción que mezcla suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, consolidando al género japonés como uno de los más escalofriantes del mundo.
MÁS INFORMACIÓN: Disney confirma una nueva película de “Los Simpson”: ¿Cuándo estrenará?
Con una duración de 109 minutos, la película estará disponible en versiones dobladas y subtituladas en los cines del Perú. Estaré en cartelera desde el jueves 2 de octubre.
