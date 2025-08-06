Tras un exitoso recorrido por festivales internacionales, el documental peruano “Vino la Noche” de Paolo Tizón se estrenará en el 29.° Festival de Cine de Lima PUCP, donde participará en la Competencia Latinoamericana de Documentales, permitiendo ver esta íntima exploración del mundo militar.

La cinta aborda el riguroso entrenamiento de un grupo de jóvenes que se enlistan voluntariamente en la Fuerza Aérea del Perú (FAP), destacando el acceso cercano a un mundo usualmente hermético, ofreciendo una mirada sensible y respetuosa sobre los protagonistas.

El director: una mirada íntima sobre la masculinidad y la violencia

Paolo Tizón, el realizador detrás de la cinta, compartió su visión sobre el proyecto. "El mundo militar atraviesa profundamente la historia de mi país y mi historia personal. Me encuentro con un grupo de jóvenes que aspiran a convertirse en soldados y combatir en un conflicto real en Perú”, dijo.

Tras ello, agregó: “Los acompañé durante 10 meses y me compartieron su intimidad, sus dudas e inquietudes. En medio de la dureza rescato breves destellos de belleza y vulnerabilidad en un mundo creado para aniquilar estos matices”.

El director añade que con su trabajo espera “iluminar algunos aspectos de temas que constituyen nuestra condición humana: la guerra, la masculinidad y la violencia”.

¿En qué festivales ha sido premiado?

La trayectoria de “Vino la noche” inició en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, uno de los eventos de cine más prestigiosos del mundo.

Allí, la película fue galardonada con el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI a la Mejor Película. Posteriormente, en el Festival de Málaga, Tizón se llevó el Premio a la Mejor Dirección.

La crítica especializada internacional, en medios como Variety, The Hollywood Reporter y Cineuropa, ha elogiado la propuesta visual del documental y su narrativa íntima.

El documental se sumerge en el riguroso entrenamiento de un grupo de jóvenes que se enlistan voluntariamente en la Fuerza Aérea del Perú | Foto: Difusión

“Vino la noche” se proyectará en las siguientes fechas en el Festival de Cine de Lima:

Estreno nacional: Viernes 8 de agosto, 9:40 p.m., en el Teatro NOS - CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). La función contará con la presentación del director, una alfombra roja y un conversatorio.

Segunda función: Lunes 11 de agosto, 9:40 p.m., en la Sala Azul del CCPUCP.

El documental es una producción de Cinesol, en colaboración con Tupay Zinema (Perú), PCM Post (México) y Elías Querejeta Zine Eskola (España).