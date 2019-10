El documentalista Michael Moore defendió la “obra maestra del cine” que es “Joker” e incitó a todos los estadounidenses a verla mediante un mensaje en su cuenta de Facebook.

La cinta dirigida por Todd Phillips está ambientada en la ciudad Gótica en la década de los 80 y cuenta una historia alternativa del némesis más conocido de Batman. Está protagonizada por Joaquin Phoenix, quien interpreta al fallido cómico Arthur Fleck que, empujado por una sociedad indiferente y cruel, se transforma en el homicida villano conocido como el Guasón.

El realizador ganador de un Oscar sostuvo que la cinta no es algo que temer. "Sugeriría lo opuesto: es un mayor peligro a la sociedad el que no vayas a ver esta película. Porque la historia que cuenta y los problemas que destacan son tan profundos, tan necesarios, que si alejas la mirada de la genialidad de esta obra maestra, te perderás el regalo del espejo que nos ofrece. Sí, hay un payaso trastornado en el espejo, pero él no está solo - nosotros estamos parados junto a él".

La apasionada defensa parece haber conmovido al director de la cinta, Todd Phillips, quien comentó a la publicación de Moore "Wow. Gracias por esto".

Aquí puedes leer el resto de lo que escribió Michael Moore, en lo que se incluye una crítica al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.