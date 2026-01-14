“Lima 2021”: filme con Óscar López Arias, Karina Jordán y Milagros Leiva lanza su primer teaser

Scénika lanza el teaser oficial de Lima 2021, su ópera prima y uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos desarrollados por la productora. El adelanto marca el inicio del camino de una historia potente, urbana y contemporánea de acción y Terror, que se filmara a mediados del 2026.

El teaser fue filmado antes de la alerta sanitaria del 2020. Con la producción general de José Allemant, Lima 2021 es dirigida por Pancho Tuesta y escrita por Tommy Párraga y Federico Abrill.

El teaser presenta el universo narrativo de la película y deja ver una propuesta visual sólida, de alto estándar cinematográfico, pensada para conectar con audiencias locales e internacionales.

La Película cuenta en el elenco con Karina Jordán, Gisela Ponce de León, Óscar López Arias, Sebastián Monteghirfo, Tommy Párraga, el recordado Diego Bertie, Olenka Zimmermann y la periodista Milagros Leiva, quienes conforman un relato coral marcado por el conflicto, la intensidad emocional y una mirada actual sobre la ciudad.

Lima 2021 propone una historia directa y provocadora, con personajes complejos y una narrativa que refleja las tensiones sociales, humanas y emocionales de la Lima contemporánea. El teaser funciona como una carta de presentación poderosa que adelanta el tono, la atmósfera y la ambición del proyecto.

Con este lanzamiento, Scénika reafirma su apuesta por el desarrollo de contenidos audiovisuales de alto impacto, orientados a generar nuevas audiencias y posicionarse dentro del circuito cinematográfico nacional e internacional.